Resmi duyurusu dün yapılan FIFA 18 World Cup modu için ilk tanıtım fragmanı da yayınlandı. Ronaldo'nun kamera karşısına geçtiği videoda, pek çok yıldız ismi de görmek mümkün.

Tamamen ücretsiz olarak FIFA 18 oyuncularına sunulacak olan FIFA 18 World Cup modu, 29 Mayıs'ta PC, PS4 ve XOne platformları için yayınlanacak. Dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Dünya Kupası'nı oyun severlerle buluşturacak olan FIFA 18 World Cup, turnuvadan hemen hemen 2 hafta önce oyunculara sunulacak.

Özgün bir oynanış, lisanlı takımlar, turnuvadaki stadyumlar ve çok daha fazlasını vadeden Rusya 2018 FIFA Dünya Kupası modu, 29 Mayıs'ta çıkacak güncelleme ile indirilecek.