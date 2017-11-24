FIFA, Meliz Özçiğdem'e görev verdi

FIFA kokartlı hakem Meliz Özçiğdem, Finlandiya ile İsrail arasında 26 Kasım Pazar günü oynanacak 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 7. Grup maçını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'deki Helsinki Futbol Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 14.00'te başlayacak.

Özçiğdem'in yardımcılıklarını Deybet Gök ve Betül Nur Yılmaz yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Finlandiya Futbol Federasyonundan Nina Hammarberg üstlenecek.

Meliz Özçiğdem

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