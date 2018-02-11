Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Kardemir Karabükspor'u 5-0 mağlup ederek farklı bir galibiyet elde etti. Siyah-beyazlılarda Vagner Love yeni takımıyla 2 gol atarken Talisca da 2 golle yıldızlaştı. Beşiktaş, ayrıca iç sahadaki yenilmezlik serisini 37 maça çıkardı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, maç erteleme talebinde bulunacaklarını belirtirken Talisca'nın bonservisini almak istediklerini açıkladı açıkladı.
Beyaz TV'deki canlı yayına katılan başkan Orman, zorlu fikstür hakkında konuştu. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe'yle oynanacak maç hakkında açıklamalar yapan Orman, "Fenerbahçe'yle olan maçımız ertelenmeli. Bu sene de şampiyon olmak istiyoruz. '4 yıl üst üste şampiyon olacağız' açıklaması da yapmadım ama onu soruyorsanız 10 yıl üst üste şampiyon olacağız" ifadelerini kullandı.
TALISCA VE TRANSFERİ!
Dün oynanan mücadelede 2 gol atan ve ligdeki gol sayısını 9'a çıkaran Talisca'yla ilgili konuşan Orman şunları söyledi:
Talisca, Beşiktaş'a iyi bir uyum sağladı. Karakterli ve iyi bir oyuncumuz. 31 Mayıs'a kadar sözleşmemiz var. Her kulübün olduğu gibi bizim de maddi sıkıntılarımız var. Türk futbolunun şampiyon olmuş takımlarının finansman sıkıntıları var. "Maliyeti nasıl aşağıya indiririz?' diye konuşuyoruz ama niyetimiz Talisca'nın bonservisini almak.
HAKEM TARTIŞMALARINA İLİŞKİN
Son dönemde MHK'nin hakem değişikliği iddialarıyla ilgili oluşan gündemle ilgili de açıklamalar yapan Orman, hakemlerin bu kadar konuşulmasından rahatsız olduğunu dile getirdi. Orman, "Dünyanın her yerinde hatalar yapılıyor, hakemlerin basında bu kadar tartışılmasından rahatsızım. İngiltere'de bile saç baş yolduran hatalar yapılıyor. Burada bu hakemleri döverek bir şeyler elde etmemiz mümkün değil. Hakemler bu kadar tartışıldığı zaman marka değerimiz zarar görüyor. Herkesin bir hesabı var ama hep beraber buna pozitif olarak bir şeyler yapmamız lazım." ifadeleri kullandı.
Bursaspor maçında Vagner Love'ın girdiği pozisyonla ilgili de konuşan Orman şunları söyledi:
Geçen hafta Vagner Love pozisyonu vardı Bursa maçında. Ama oluyor. Burada herkese görev düşüyor, basına da düşüyor. Piyasa daralıyor. Niye? Çünkü futbolun izlenilebilirliği azalıyor. Görüyoruz. Basın mensupları kamplara bile götürülmüyor. Yusuf Namoğlu istifa etse ne olacak? Aynı hakemlerle maçlar oynanmaya devam edecek.
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