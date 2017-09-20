Fikret Orman, CANLI yayında konuşuyor

TRT Spor'da özel bir yayına katılan Fikret Orman, açıklamalarda bulunuyor.

''2019'DA BAŞKANLIĞI BIRAKABİLİRİM''

Fikret Orman, Beşiktaş'taki başkanlık süreci hakkında gelen soruya, ''Belki 2019'da bırakırım. Daha net kararımı vermedim. Yakında netleşir.'' dedi.

''VIDA İSTEDİĞİMİZ BİR OYUNCU AMA...''

Transferle ilgili açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı Orman, ''Vida'nın gelme ihtimali var. Kendisi çok istediğimiz üst düzey bir oyuncu. Biz transfer çalışmalarını sürdürüyoruz. Bir şeye açıklık getirelim! Oyuncu satmadan alamayız.'' dedi.

''TALEP UEFA'DAN GELDİ''

UEFA'nın Süper Kupa finalini oynatmak için kendilerine talepte bulunduğunu söyleyen Fikret Orman, ''Talep UEFA'dan geldi. Napoli maçında geçtiğimiz sezon gezdiler stadı. Onlar dedi "Burada bir final" oynatalım diye. Bu stadı tırnaklarımla yaptım. Şahsi olarak da büyük bir onur benim için. Umarım o maçı biz oynarız. Dünya kulübü olmak için strateji gerekir. Milli Takım arasında İran ve Azerbaycan'a gideceğiz. En çok hayalini kurduğum Şampiyonlar Ligi finali ya da Süper Kupa oynayabilmek. Azerbaycan'da, İran'da çok taraftarımız var. Şeref Turu organizasyonuna ailelerin gelmesini hedefliyoruz. Müze açıldığından beri 37 bin kişi gezdi. Talepler yoğun şekilde geliyor. Vodafone Park'ın avantajı lokasyonu.'' dedi.

''ÜST DÜZEY TAKIMLAR ARASINDA...''

Beşiktaş'ın iyi yolda olduğunu söyleyen Orman, ''Geçen sene de iyi bir performans gösterdik. Beşiktaş saygı gösterilen bir kulüp. Yabancı takımlar bizi tanıyor ve çekiniyorlar. Üst düzey takımlar arasında yenmek, yenilmek olur. Futbol mühendisliği açısından daha büyük başarılar yakalayacağız. Leipzig'i geçersek büyük bir avantaj sağlayacağız. Taraftarlarımızı Leipzig maçına bekliyorum. Porto maçında da almadık o riski. Leipzig ve Monaco maçlarında deplasman için taraftar götürmeyeceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak daha büyük ses getiriyor. Şu gruptan bir çıkalım da, Sonra çeyrek final, yarı final falan bakarız. Vodafone Park'ta taraftarlarımız bilet bulamıyor. Rakip takım tarafında ise 3 kişi. 2 bin 500 boş oturuyor. Bu TFF'nin işi.'' ifadelerini kullandı.

''TFF DE İŞİNİ İYİ YAPMALI''

TFF'yi eleştiren Fikret Orman, ''Vodafone Park'ta taraftarlarımız bilet bulamıyor. Rakip takım tarafında ise 3 kişi. 2 bin 500 boş oturuyor. Bu TFF'nin işi. Biz nasıl işimizi yapıyorsak, TFF de işini iyi yapmalı. İzlenmeyen bir lig ne kadar iş yapabilir! Avrupa'da maçlar gündüz oynanabiliyorsa, Türkiye'de de oynanabilmesi lazım. Taraftar çekilmesi lazım. Geçen sezon maç başı 800 kişi ortalamaya oynayan takım var. Vodafone Park'ta lig maçlarında 36 bin, Şampiyonlar Ligi'nde ise ortalama 41 bin taraftar önünde oynuyoruz.

''YABANCI SINIRLAMASI MÜMKÜN DEĞİL''

Son dönemlerde gündemi sıkça meşgul eden yabancı sınırlamasıyla ilgili de fikrini beyan eden Fikret Orman, ''Sadece Milli Takım'ın başarıları değil, kulüplerin de Avrupa'daki başarıları değer katacaktır. Milli Takım'ın başarısı sadece yabancı sınırlaması konusu değildir. 5 milyon nüfuslu ülkeden oyuncu getiriyoruz ama 80 milyon nüfustan oyuncu üretemiyoruz. TFF bunu incelemeli öncelikle. Altyapı olarak tesis sıkıntımız var. Fulya yeterli değil. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'de kamuoyu baskısı çok fazla. Yurt içi veya yurt dışında bir kulüp satın alacağız. Bu sene bazı sıkıntılardan dolayı vazgeçtik ama karar verdik yapacağız. Biz niye yurt dışına antrenör ihraç edemiyoruz? Sadece futbolcu ihraç etmekle bu iş olmuyor ki! Çok kontratlar yaptık. 16-17 yabancımız var. Kulüpler için yabancı sınırlaması çok mümkün değil. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Almanya ya da Fransa'yı örnek alabiliriz.'' ifadelerini kullandı.

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