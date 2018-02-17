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''YİNE BİR FENERBAHÇE MAÇI GELİYOR VE YİNE SENARYOLARA BAŞLANDI''

Ceza sınırında 4 oyuncu ile çıktıkları Atiker Konyaspor maçında Aykut Kocaman'ın konuşmasında bahsettiği 'Niye rakiplerimize de olmuyor' sözlerini Alper Ulusoy'un çok güzel uyguladığını dile getiren Beşiktaşlı yöneticiler ''Maalesef yine bir Fenerbahçe maçı haftası ve yine maalesef sahneye konmaya başlanan bir senaryonun içindeyiz. Böyle bir hakem yönetimi dünyada olmaz diye düşünüyoruz.