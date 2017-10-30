Fikret Orman gündem değerlendirmesinde bulundu

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, lig ve Şampiyonlar Ligi'nden Jeremain Lens'e, Cenk Tosun'un transferinden hakem yönetimlerine kadar birçok konuda açıklamalar yaptı. Orman, çıraklığını babasının yanında, kalfalığını ise Süleyman Seba ile yaşadığını belirtirken şu anda ustalık dönemini yaşadığını vurguladı.

Fikret Orman'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Kendimi methetmeyi sevmem. Hem benim hem de Beşiktaş'ın genetiğinde yoktur bu. Zor bir dönemde geldik ve Beşitaş, morali düşük bir seviyedeydi. Umutlarını yitirmek üzere olan bir topluluk vardı. İşin mali tarafından daha ziyade ahlaki ve motivasyon tarafını toparlamak zor oldu. Önemli şeyler yaptığımıza inanıyorum. Çıraklık, ustalık gibi bir şey diyemem ancak çıraklığa babamın yanında Beşiktaş'ta başladı. Süleyman abi ile de çok kalfalık yaptım. Git-gel, getir-götür işlerini çok yaptım. Başkanlığımla beraber herhalde ustalık dönemindeyimdir."

"Ben sokağın içerisinde yürüyen biriyim. Beşiktaşlılar'la Fenerbahçeliler'le Galatasaraylılar'la yan yana geliyorum. Yönetim şeklimizle, rakiplere karşı üslubumuzla, her şeyimizle olumlu tepkiler alıyorum. Fanatizm olacak, farklı düşücneler olacak ancak başarılı bir yönetim götürdüğümüzü düşünüyorum. Bunda yönetim kurulundaki arkadaşlarımızın büyük payı var. İlk başlardan itibaren arada değişiklikler olsa da genelde aynı kaldı yönetim kurulu. Hepimiz de çok tecrübelendik."

"Beşiktaş'ın gündeminde şu anda seçim yok, ilk seçim 2019'da. Rakiplerimizin seçimleriyse bildiğim kadarıyla 6 ay sonra. Bizim gündemimizde bulunmuyor. Onun için adaylık açıklamasıyla ilgilenmiyorum. Gündemimizde Avrupa'da daha iyi yerlere gelmek var. Bu sene üst üste 3. şampiyonluğumuzu almak var. Dünya genelinde 100 milyon taraftar sayısının üzerine çıkmak var. Gündemlerimiz böyle. Seçim, gündemimizde olmadığı için 'Kararımı vermedim' dedim. Hakikaten de vermedim! Spor siyaset gibidir, 48 saat bile çok uzun bir süreçtir. Karara o gün bakmak lazım. Çok başarılı olduğunuzu düşündüğünüz bir süreçte her şey bir anda değişebilir. Bunun maç sonuçlarıyla alakası yok. Biz işimizi iyi yapma gayretindeyiz.



ŞAMPİYONLUK YORUMU

"Henüz ligin başındayız, köprünün altından daha çok sular akacaktır. Türkiye'de Süper Lig her geçen gün daha kaliteli olma yolunda ilerliyor. Herkesin daha istekli olduğu döneme doğru gidiyor. Şu ülke puanını yukarı çıkarabilirsek ve Şampiyonlar Ligi'ne iki üç, Avrupa Ligi'ne dört beş takım gidebilirse ekonomik olarak en az yedi sekiz takımı yukarıda bir seviyede tutar, daha güzel rekabet olur. Onun için bunlara ağırlık vermek lazım. Herkes kazanmak için oynuyor. Biz tabii ki üç kulvarda birden mcüadele verdiğiğimiz için konsantrasyonumuz kayıyor. Üst üste üçüncü şampiyonluğu elde edeceğimizi düşünüyorum. Ligde Beşiktaş'ın rakibinin kendisi olduğunu düşünüyorum. Biz işimizi iyi yaparsak futbol takımı ve yönetim olarak olmamamız için de bir sebep olmadığını düşünüyorum."





"BEŞİKTAŞ İLE OYNAMAK RAKİP OYUNCULAR İÇİN İYİ BİR VİTRİN"

"Geçen senek ile bu seneki oyun arasında ayrım olduğu görüşüne çok katılmıyorum. İkiye ayırmak gerekiyor: Avrupa maçları ve Türkiye maçları. Türkiye'deki maçlarda daha çok bizim oyunumuzu bozma üzerine bir mücadele görüyoruz. Çok dar alanda oynanan bir maç oluyor, ouncularda ekstra bir motivasyon oluyor. Beşiktaş'a karşı oynamak kendileri açısından bir vitrin olduğu için ekstra motive oluyorlar. Bu futbol bazı oyuncuların performanslarında inişler çıkışlar oluyor ve bu da takımı etkiliyor. Bu maçtan sonra çok daha iyi olacağımızı tahmin ediyorum.

"Bizde oyuncu karakter yapısı oldukça üst düzeyde. Çocuklar çok iyi niyetli, pırlanta gibiler. Başlarında da gerçekten işine aşık, adalet duygusu çok yüksek olan, çok namuslu, tecrübeli bir teknik direktör var. Geçen seneye göre bir dezavantajımız var: Futbol takımının 20'ye yakın direkt oyuncusu var, herkes oynamak istiyor. Dönem huzursuzluklar yaratabiliyor mu? Yaratabiliyor. Bunu yönetmek de hem hocanın hem de bizim işimiz. Oyuncularda profesyonellik içerisinde hareket etmesi lazım. Uymadıkları takdirde cezalarını alacaklar. Çok büyürse olay disiplin cezaları alırlar. Ama çok problem olacağını düşünmüyorum. Bizim için şu an önemli olan Monaco maçı. Bu maçı da kazanıp bu gruptan çıkmayı garantilediğimiz takdirde, marta kadar olan Şampiyon Ligi sürecini yaşarsak, ondan sonrasında lig ve kupaya olan konsantrasyonumuz daha fazla olacaktır."

"TÜRKİYE'DE TOP OYNAMAMIZA MÜSAADE EDERLERSE!.."

"Şampiyonlar Ligi, oyuncular için de vitrin maçları. Türkiye'de Beşiktaş maçları nasıl rakipler için vitrin maçıysa Şampiyonlar Ligi de bizim futbolcular için öyle. Devler Ligi'nde takımlar kazanma üzerine oynadıkları için maçlar savunmayla, faulle geçmiyor. Hakemleri eleştirmek istemiyorum ancak topun oyunda kalma konusunda şikayetlerim var. Cüneyt Çakır dünya çapında bir hakemimiz ama Avrupa yönetimiyle Türkiye arasında fark var. Dışarıda yönettiği maçlarda top oyunda 65 dakika kalıyorsa Türkiye'de 55 dakika kalıyor. Tam atağa çıkıyorsun duruyor! Hakemlerin top oynanmasına müsaade etmeleri lazım. Ettikleri takdirde Beşiktaş daha da başarılı olacaktır. Şampiyonlar Ligi'nde hem karşı takımın kazanma isteğiyle gelen açık oyun, güzel oyun hem de hakemin maçı oynatma arzusu, oradaki performansı etkiliyor. Bizim oyuncularımız da buna yönelik futbolcular.

"İYİ KURA ÇEKERSEK ÇEYREK FİNAL!"

"Gerçekçi hedef, gruptan çıkmak olur, sonrası kuraya bağlı. Çok büyük atmaya atmaya tutmaya gerek yok. İyi bir kura çekebilirsek ilk 8'e kalabiliriz. İlk 8'deki de yine kurayla alakalı. Takımların şartları, şartları, sakatlıkları, moduyla alakalı. İnşallah yarı final yapabiliriz. Barcelona'yı önümüzdeki sene Süper Kupa finalinde görmek istiyoruz."

erçekçi olarak hedef grubu geçmek olur. Grubu geçtikten sonra kura ile alakalı. Çok büyük atmaya, tutmaya gerek yok. İyi bir kura çekebilirsek, ilk 8'e kalabilir. İlk 8'deki de yine kura ile alakalı, o günkü takımın şartlarıyla, sakatlıklarıyla, modu ile alakalı. İnşallah yarı final olabilir'' diyen Fikret Orman Barcelona'yı ister misiniz sorusunu esprili bir şekilde ''Barcelona'yı önümüzdeki sene Süper Kupa finalinde istiyoruz'' diye cevapladı.



"BEŞİKTAŞ'IN KARIŞMASINI BEKLEYENLER HAVASINI ALIR"

"Beşiktaş'a başkan olduğumda en çok konuşulan konulardan bir tanesi, medyada yer bulmamamızdı. Gazetelerde hep 3. sayfalardaydık. Şimdi bakılınca en çok konuşulan, en çok vitrinde olan kulüplerin başındayız. Bunu yönetmek de bizim işimiz. Ben medyanın haber yapmasına karışmadım, habercilik kutsal bir şey ancak maksatlı haber, çakma ya da yönlendirilmiş, art niyetli haberler yapılmasın. Yoksa biz kamuoyunun önünde bir iş yapıyoruz, tenkit edilecek işler yapıyoruz. Medel'le ilgili soruyu hoca aldı cevapladı, olay kapandı. Bu olayları daha uzatmak art niyete giriyor. Habercinin böyle bir gözlemini sormasında bir sıkıntı yok. Ancak iş uzatılınca bu boyutlara getirilince kızıyorum. Beşiktaş'ın karışmasını bekliyorlar gibi bir hava var ama ancak havasını alırlar!"



YENİ TRANSFERLERLE İLGİLİ

"Pepe'nin oynaması çok normal, çünkü Pepe'nin olduğu yerdeki direkt oyuncumuz olan Marcelo gitti. Geçen seneki kadromuzu hemen hemen koruyoruz. Yani oradaki oynayan oyuncular yerinde duruyorlar ve iyi bir performans sundukları sürece de formayı alacaklar. Oyunculara dönem dönem o şans gelir, açıkçası Jeremain Lens'e de geldi. Quaresma'nın kırmızısı sonrası 2 maç oynadı. O sırada formayı alma gayretinde olacak, alamazsa da gelen tekrardan formasını alıyor. Böyle kimsenin armut piş ağzıma düş pozisyonunda olacak bir şey değil. Profesyonel ortamda rekabet var. Oyuncular oynamak için çok çalışacaklar, bu duygusal ilişki değil. Profesyonel bir iş, ücret alıyorlar kontratlar var. O ücretler ödeniyor, onlar da işlerini daha çok yapacak."

"NEGREDO TAKIMA KATKI SAĞLAYACAK"

"Alvaro Negredo'nun takıma katkı sağlayacağını düşünüyorum. Geçen sene Vincent Abobuakar için devre arasında 'Nereden buldunuz bunu?' deniyordu, marta geldiklerinde 'Bonservisini alalım' dediler. Adaptasyon süresi biraz sürer. Medel'le ilgili de aynı fikirdeyim. Keza Lens çok kaliteli bir oyuncu, zaten üzerinde konuşulacak bir durum yok. Devre arasında daha da rekabet artacak. Gökhan Töre geliyor, özellikle kanatlar açısından baktığımız zaman. Defans blokuna bir transfer yapacağız kesin. Vida, tornovida hepsi olacaktır yani. İnşallah daha rekabetçi olacaktır. Lig de uzun maraton, bunun içerisinde kırmızı kartlar var, sakatlıklar var, kadroyu böyle geniş tutmanızın amacı da bir yerde o"

"LENS 4 YIL DAHA BİZİMLE"

Lens inanılmaz derecede iyi bir çocuk. Bizim takıma adapte olması biraz zaman aldı çünkü bizden önceki takımlarda direkt oynadı, geçen sene de dahil. Onun moral bozukluğu olabilir ancak onun tartışılacak bir tarafı yok. İnanılmaz derecede kalitesi, üstün meziyetleri var. Adaptasyonu biraz süre alabilir, olabilir normal bunlar. Lens bizim sözleşmesini aldığımız bir oyuncu. Bu sene bir kiralama yaptık bir dahaki sene satın almasını yapacağız. Bizim için önemli şeyler, bugün basına da açıklama yapmış. Doğru karakterli iyi oyuncular, Allah yardım eder, onlarda işlerini yaparlar. Lens'ten faydalanacağımızı düşünüyorum."

"CENK TOSUN'U DEVRE ARASINDA 20 MİLYONA SATMAM!"

"Cenk transferinde ortada hiçbir rakam yok. Hayatları, kariyerleri beni ilgilendiren şeyler. Anne babaları gibiyim onların. Şu para gelsin, bu para gitsin gibi bir durum yok, onlar makine, mikrofon falan da değiller. Mbappeler 180 milyon Euro'ya bir yerlere gidiyorsa, Keita'ya 70-80 milyon Euro veriliyorsa benim söylediğim neden çılgın oluyor. Herkes diyor ya, 'Türk futbolunda 4 büyüklerin mali durumları kötü. Batacaklar.' Haklılık payları var mı? Var. Nasıl çıkacaklar bu durumdan? Böyle iyi oyuncaları satarsak! Beşiktaş da, Galatasaray' da, Fenerbahçe de, Trabzonspor da 100 milyon Euro'luk 3 futbolcu satsın, bütün herkesi derdi 1 dakikada çözülür. 'Devlet bize yardım etsin' diyeceğimize şu ligin kalitesini yukarı çıkaralım. Bu kaliteden bahsettiğim, sahada oynanan oyun değil. Aynı zamanda yöneticilerin üslupları, futbola pozitif katkı vermek, hakemleri aşağı çekmek değil, hakemleri yukarı çekmek, her dakika bunları tartışılır hale getirmemek, basının üslubunu doğru kullanması. Bakın buradan gidelim Mahmutpaşa'ya bir takım elbise alalım. Bunların şeyleri var. 160s gabardin falan. Adam da desin 700 TL. Kardeş '400 olur mu?', '500 olur mu ya?' başlarsın. Oradan çıkıp Zorlu Center'a gittik. Oradaki pahalı bir mağazadan aynı takım elbiseyi kaç lira '7 bin lira', '10 bin Lira'. Bu sefer '6 taksit olur mu?' diyorsun. Türkiye ile Premier Lig'in, Türkiye ile diğer liglerin farkı bu. Mbappe, Beşiktaş'ta oynamış olsaydı ve aynı performansı göstermiş olsaydı, PSG'ye 180 milyon Euro'ya gider miydi? '20 müthiş rakam', '25 inanılmaz' falan Türkiye'nin futbolunun marka değerini yukarı çıkarmamız lazım! Bu benim görevim değil, hepimizin görevi. Kulüpler Birliği'nin de bu işlere yönelmesi lazım. Futbolun oyuncuları sadece külüler değil. Basını var, hakemi de, federasyonu da bir olması lazım. Biz şu anda Şampiyonlar Ligi'nde nereye gideceğimiz önemli. Şu anda grup lideriyiz. Allah nasip ederse, bu Beşiktaş taraftarını da, Türk insanını da mutlu etmeyi bize nasip etsin. Çarşamba günü kazanırsak, kazanacağımızı umut ediyorum. Umut içerisindeyim. Kazanırsak bir üst tura çıktığımız zaman oradan 10 Milyon Euro gibi bir gelir elde ediyorsun. Oradan bir üst tura çıktığında oyuncuyu satacağına, oyuncuyla üst turlarda daha fazla gelir elde etmeye bakmak lazım. Onun için de hayırlısı Allah'tan. Benim şunu yaparız, bunu yaparız demek istemem. Neyse nasip o olacaktır ama o günün şartlarına bakmak lazım."

"TALISCA'NIN PERFORMANSINDAN MUTLU DEĞİLİM"

"Futbolun içinde performans düşüklüğü olabilir, yukarı çıkmalar olabilir. Şu andaki Talisca'nın performansından ben de taraftarımız da mutlu değiliz ama çok çalışan bir çocuk. Böyle çalışmıyor da olmuyor değil. Dönem dönem seyretmeye gidiyorum, antrenman bittikten sonra Quaresma'ya ikisi, şimdi Orkan da katıldı, çalışmaya devam ediyorlar. Onalra karşı çok da sert oynuyorlar ama o da büyük oyuncuysa geçecek rakibini golünü atacak. Şu anda biraz performans düşüklüğü var ama aşar onu. Futbolu çok seviyor. Futbolu sevdiğinden futbol oynayarak para kazanıyor, para kazanmak için futbol oynamıyor ikisi farklı farklı şeyler."

TALISCA TRANSFERİNE VIDA ÖRNEĞİ

"Pazarlıklar bizim işimiz. Yani yapmadığımız etmediğimiz şeyi kamuoyu önünde niye konuşalım. O bizim işimiz. Oyuncunun bizde sözleşmesi bittikten sonra Benfica ile bir senelik sözleşmesi kalıyor. 6 ay sonra biz sıfır lira vererek bir sene sonrasının anlaşmasını imzalarız. Bunu benim bildiğim kadar karşı kulüp de biliyor. Oyuncu burada olmaktan mutlu, arkadaşlarından mutluysa biz şöyle bir şey de yapabiliriz; bekleriz 6 ay daha 6 sonra bedava alırız Vida'da olduğu gibi"

"TÜRK FUTBOLUNUN EN BÜYÜK SORUNU GÜNÜ KURTARMA DERDİ"

"Türk futbolunda özellikle bizlerin işinin bir tek kendi kulüplerimizin menfaati olmadığı bilincinde olması lazım. Bu benim için geçerli olduğu gibi tüm rakiplerimiz için de geçerli. Bu işe pozitif katkı sağlamamız lazım. Hakemler, basın marka değerini yukarı çıkartmamız lazım rekabeti. Yurt dışında kendimizi göstermemiz lazım. Biz gidiyoruz başka takımlar da gidiyor, bizle oynayacakları maçtan önce az oyuncu oynatıyorlar. Hayır orada kendimiz göstermemiz lazım. Daha fazla puan almamız lazım. Bu ülkemize de faydalı bir şey. Türkiye'de bir Anadolu takımı maç kazanıyor 300 bin Euro kazanıyor. Ama bir oyuncu satıyorsanız Başakşehir'in yaptığı gibi 15 milyon Euro kazanırsınız. Bu kulüpler bir tek yayın geliri ile yaşayamazlar. Yeni gelirler yaratmak lazım. Bunların en önemlisi oyuncu satmak ikincisi statlara taraftar gelmesini sağlamak. Ben bunları söylüyorum bunlar benim işim değil ben Türk futbolu için söylüyorum. Bizim stadımız dolu mu dolu. Ama bir tek Beşiktaş ile değil Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ile değil her tarafta maç seyrediliyor olması lazım. Geçenlerde de söyledim, İstanbul'un göbeğinde Kasımpaşa Stadı var. Geçen sene ortalama 850 taraftar ile oynamışlar. Futblolu seven insanlar gidin İstanbul'un merkezi, biletleri de ucuz. İlla Kasımpaşa taraftarı olman lazım değil ki. İngiltere'de Almanya'da gidiyorsun 3.lig maçlarına 30 bin kişi seyrediyor. Futbolu sevip seyretmesi lazım insanların Bunun içinde federasyonun ve kulüpler birliğini hareket içinde olması proje içinde olması lazım. Kulüpler Birliği'nin işi bir tek 'Yayın gelirini artıracağız' değildir. Kulüpler Birliği'nin işi yüksek vizyonla bakmaktır. Yoksa dar bir düşünce ile bakarsak bir şey olmaz"

"HAFTA SONU NE OLDU ŞİMDİ HERKES HERKESE CEZA İSTİYOR"

"Federasyon seçimleri 2019'da. Bu federasyonla gidilecek, gözüken o. Onlara da yardımcı olmak istiyorum. Eksiklerini hatalarını her zaman kamuoyu önünde yüzlerine vurmak yerine yapıcı olmak lazım. Ama bazı konularda ana hatalar yapıyorlar, bu hafta işte kural değiştirdiler. Söyledim, Caner Erkin Türkiye'ye yeni gelmiş bir oyuncu değil, 18 yaşında bir oyuncu da değil. Beşiktaş'tan evvel Manisaspor'da, Galatasaray'da Fenerbahçe'de, Milli Takım'da oynamış bir futbolcu. Bunun gibi birçok hareketleri var. İlk defa mı oldu bu yok. Bunun çok daha vahim hareketleri Beşiktaş harici birçok kulüpte var mı var. Şimdi bu kararı aldınız; hafta sonu ne oldu! Yok Başakşehir maçında Emre küfür etti, yok Galatasaray maçında o öyle yaptı, o yumruk attı, o bunu yaptı. Şimdi Beşiktaş taraftarı istiyor diye yanlışın üzerine gitmek doğru değil. Bu Türk futbolu hepimize lazım. Beşiktaş bir haksızlığa uğradı doğru, ben düzelteceklerine inanıyorum. Ama bunu üzerine giderek daha da kötüye götürmek de doğru değil. Bunun düzeltilmesi lazım. Burada hakem önemli. Beşiktaş Başakşehir maçında hakem dönse Caner'e 2.sarıdan kırmız kartı verse tek maç alacak, direkt kırmızı verse 2 maç alacak. Şimdi sen hakemin, gözlemcinin, yan hakemin, 4. hakemin görmediğini 'Ben hakem olarak veriyorum 6 maç veriyorum' diyorsun. Ya orda normal cezası 2 olan bir şeyi sen nasıl 6 verirsin. Yani işin mantığı yok. Düzelteceklerine inanıyorum, federasyon bunu düzeltmezse başına daha çok işler açacaktır... Bunu tehdit manasında değil önünü göstermek için söylüyorum"

"LENS'İN EN İYİ ARKADAŞI GEÇEN SENEDEN BU YANA OĞUZHAN"

"Futbol, sinema oyunu değil. Dur, geri sar bir daha çekiyoruz filan değil. Anında oynanan ve adrenalini yüksek olan bir şey. Bunun içerisinde oyuncular arasında bir şeyler ama maç bittiği an o iş biter. Beş dakika sonrasında telefonla konuşur bunlar. Mesela Lens bizim oyuncumuz olduğu için söyleyeyim, en iyi arkadaşlarından bir tanesi Oğuzhan. Şimdi mi iyi arkadaş hayır, geçen seneden beri. Rekabet yaşıyoruz birbirimizle saha içinde problem oluyor, akşam onlar yemeğe gidiyorlar. Futbolun içinde olan bir şey. Bunu çok fazla bir yerler çekmemek lazım"



"ABOUBAKAR'DAN BEKLENTİMİZ BİZİM MAÇTA AZ OYNASIN"

"Aboubakar ile alakalı çok bir şey söylemek istemiyorum. Aboubakar'ın Beşiktaş'a transfer olmamasının tek sebebi, para değildir. Başka nedenler de olabilir. Oyuncunun da başka bir kulüple 5 senelik bir anlaşma yaptığını düşünecek olursak Allah yolunu açık etsin. Beşiktaş'a geldi. Para aldı, faydalı oldu, şampiyonluk yaşadı. Ondan artık beklentimiz Porto maçında az oynaması."