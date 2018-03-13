Beşiktaş'ta bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla yıldızını parlatan Tolgay Arslan, Avrupa kulüplerinin ilgisini çekiyor.

Fanatik' in haberine göre, siyah-beyazlılarla olan sözleşmesini beş yıllığına uzatan 27 yaşındaki futbolcu için Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen, yaz dönemini beklemeden atağa kalktı.

Tolgay için geçen sezon da girişimlerde bulunan ancak son olarak teklif ettiği 9 milyon euro’luk önerisi geri çevrilen Bayer Leverkusen, Beşiktaş’ın kapısını bir kez daha çaldı.

Alman kulübünden gelen bu girişim sonrasında Başkan Fikret Orman’ın Tolgay’ın değerini 25 milyon euro olarak belirlediği kaydedildi. Ek olarak Orman’ın bu konudaki pazarlıklar için Leverkusen'in temsilcisine sezon sonunu işaret ettiği belirtildi.