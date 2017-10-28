‘Filmimizde acı ve mizah iç içe’

3 Kasım’da vizyona girecek olan ‘Dünyanın En Güzel Kokusu 2’ filminin başrol oyuncuları Rıza Kocaoğlu ve Bestemsu Özdemir, HT Magazin’e konuştu.



Geçtiğimiz sene Tuba Ünsal ve Rıza Kocaoğlu’nun başrolünü paylaştığı ‘Dünyanın En Güzel Kokusu’ filmi çok beğenilmiş, final sahnesiyle seyirciyi derinden etkilemişti. Filmin ikincisi çekildi. Ünsal, flashback ve videolarla filmde gözükecek. Rıza Kocaoğlu’na, başrolde bu kez son dönemin güzel ve başarılı oyuncularından Bestemsu Özdemir eşlik ediyor. İkiliyle sohbet etmek hem eğlenceli hem de çok keyifliydi...



İlk film çok acı bir sonla bitmişti. ‘Dünyanın En Güzel Kokusu 2’de hikâye nereden başlayacak?



Rıza Kocaoğlu: Benim yani Hakan’ın o acıyla mücadelesiyle başlayacak. Film içinde acıyı olduğu kadar mizahı da barındırıyor. Bir adamın tek başına çocuğuyla bir başına kalmasının öyküsü. Sonra bir umut doğuyor.



Fragmanda ikiniz pek anlaşamıyor gibisiniz.



Bestemsu Özdemir: Aslında anlaşıyoruz. Aralarında ortak bir dilleri var, o şekilde iletişim kuruyorlar. Candan da sıkıntılı bir süreçte. Ortak paydaları yaşadıkları acılar. Birbirlerine umut olmaya çalışan iki insan.



‘BABA OLMAK İSTİYORUM’



Gerçek hayatta, yakın bir arkadaşınızın eşi ya da sevgilisi vefat etti mi?



B.Ö.: Etti, çok zor bir şey.



R.K.: Benim de etti. Çok dramatik bir durum. Çok şükür o arkadaşım toparlandı. Hepimiz acılar yaşayacağız ama bir şekilde devam etmeliyiz. Film biraz da bunu anlatıyor.



Bebekle çektiğiniz sahneler sizi zorladı mı?



B.Ö.: (Gülüyor) Hiç zorlamadı.



R.K.: Biraz zorladı ama çok da keyifliydi. Çocuğum olmamasına rağmen çok acayip bir his. Müthiş bir huzur. Ama bir bebekle çalışmak zor bir durum. Tabii ki onun çalışma şartlarına çok dikkat ettik.



Bestemsu senin bebekle aran nasıldı?



B.Ö.: Ben çocukları çok seviyorum ama Duru beni pek sevmedi. (Gülüyor)



R.K.: Sevdi ama beni daha çok sevdi. Sen de kıskandın biraz.



Rıza, 2 senedir bebekle çekimler yapıyorsun. “Artık ben de baba olabilirim” gibi bir hissiyat oluştu mu?



R.K.: Hani, “Baba olabilirim de koca olabilir miyim?” tartışması var ya. Bende değil ama filmde var bu, aman karışmasın. (Gülüyor) İstiyorum tabii. Eskiden söylerlerdi anlamazdım, şimdi anlıyorum.



‘ROMANTİK BİR TARAFIM VAR’



Koca olmak zor mu acaba?



R.K.: Zor herhalde ki olmadık daha. (Gülüyor) İki insanın enerjisine ve kimyasına bağlı. Beni bana sorarsan zor değilim ama ikili ilişkide sadece kişisel özelliklerin değil, duruma ve kişiye uyum sağlama yeteneğin de önemli. Bunu da ben bilemem, karşı taraf bilebilir.



“Rıza Kocaoğlu romantiktir” derler.



R.K.: Öyle mi? Manitalarla mı konuştun? (Kahkahalar) Sağ olsunlar. Duygusal bir yanım var, Balık burcuyum. Arkadaşlarım bunu söylediğimde hep dalga geçiyorlar ama romantik bir tarafım olabilir.



İkinizin ortak noktası ne?



R.K.: Ortak noktamız futbol. Bestemsu fanatik Beşiktaşlı. Maç günleri sabahtan maç heyecanını yaşamaya başlıyor.

‘Evlilik için aceleye gerek yok’



Bestemsu, Can Yaman’la mutlu bir beraberliğin var. Evliliği düşünüyor musunuz?



Bestemsu Özdemir: 9 aydır beraberiz. 1991 doğumluyum. Yaş olarak daha küçüğüz biz.



Rıza Kocaoğlu: Bana yaşlı mı demek istiyorsun? (Gülüyor)



B.Ö.: Haşa! Rıza Abim evlendikten sonra, ertesi hafta nikâhımızı kıyacağız. (Kahkahalar) Şaka bir yana, acele etmeye gerek yok.



Peki nasıl bir eş olursun?



B.Ö.: Kız arkadaşlarımdan “Beste’yi eş olarak alırız” diyenler var. (Gülüyor) Çünkü yemek yapan, “Yemek yedin mi?” diye soran anaç bir yanım var. Bu, insanlara cazip geliyor.



‘Kalbe giden yol gözlerden geçer’



Erkeğin kalbine giden yol midesinden mi geçer?



Rıza Kocaoğlu: Kişiye göre değişir. Bence önce gözlerinden geçer. Gözünden anlarsın. İki işi de tam bir birey olma mücadelesi vermeli. Bir araya gelip birbirini yiyerek tamamlamak yerine, yemekten sonra yenen bir tatlı gibi olmalı ilişki.



Rıza Kocaoğlu, ‘Çukur’ dizisinde Aliço karakterini canlandırıyor.

‘Kendimi test etmeyi seviyorum’



‘Aliço’ karakterini canlandırdığın ‘Çukur’ dizisi SHOW TV ekranında ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu, çok da beğenildi. Sence nasıldı Rıza?



Rıza Kocaoğlu: Çok temiz, kaliteli bir iş. Kamera arkası ekibimiz yıllardır beraber çalıştığımız ekip. Hepsinin eline sağlık. Benim içime sindi.



Yine ilginç bir rolde görüyoruz seni.



Sınırlarda, uçlarda olup kendimi denemeyi ve test etmeyi seviyorum.



Aliço’da en çok ne etkiledi seni?



Çok derinlikli ve sonsuz açılımı olabilecek bir karakter. Televizyon dizilerinde değişik ve sıra dışı karakter çok az denk geliyor. Öyle bir şey görünce açıkçası hemen orada olmak istiyorum.



Anlatır mısın rolünü?



Aliço’nun hikâyesi zaman içinde açılacak. ‘Çukur’ bir mahalle. Aliço, o mahalleye sonradan geliyor. Kâğıt toplayan, asosyal, insanların içine girmek istemeyen ama ciddi bir sayısal zekâsı olan bir karakter. İdris’in yani mahallenin babasının bir şekilde gözü kulağı oluyor. Görsel zekâsı ve hafıza da tutma yeteneği çok yüksek olduğu için gördüklerini anlatıyor. Daha sonra bu ilişkisi Yamaç’la devam edecek.

Rolünde seni en zorlayan ne oldu?



Biraz çöp işi can sıkıcı tabii ki. (Gülüyor) Reel çöplerde olmuyoruz ama yine de bir çöpün içinde olmanın ufak bir rahatsızlığı olabiliyor, onun dışında sıkıntı yok.



‘Çukur’un orta sahası müthiş’



‘Çukur’un kadrosu da çok kuvvetli...



Rıza Kocaoğlu: Çoğuyla daha önce tanışıp çalışma fırsatım oldu. Müthiş bir kadro. Perihan Savaş, Ercan Kesal, Öner Erkan, Erkan Kolçak Köstendil, hepsi çok değerli insanlar. Orta sahamız müthiş. Aras’la (Bulut İynemli) daha önce çalıştık. Dilan da (Çiçek Deniz) bize katıldı. O da çok çalışkan ve yetenekli.



‘Çukur’ izleyicilerine bir mesajın var mı?



Gittikçe daha heyecanlı bölümler geliyor. Mahalle ve İstanbul daha da karışıyor. Takipte kalın.



‘Küçükken bonustum’



‘Çukur’ dizisi için imajın da değişti.



Rıza Kocaoğlu: Evet saçlar gitti, alıştım. Oyuncunun saçı ve sakalını kendi malıymış gibi düşünmüyorum.



Instagram’da 18 yıl önceki fotoğrafını paylaşmıştın. İnanılmazdı.



Üniversitede oynadığımız kısa bir oyundandı o fotoğraf. Onlar kendi saçlarım, röfle filan yok. Sadece oyundan önce sarı sprey boya sürüyordum. Bonustum küçükken.



Engin Günaydın “Rol için kilo alıp verip sağlığımla oynamam” demişti. Katılıyor musun?



Benim başıma öyle bir şey gelmedi. Kişisel bir seçim. Engin Abi kilo alıp vermeden de zayıf ve şişman birini oynayabilecek üstün bir yetenek zaten.

Rıza Kocaoğlu

Bestemsu Özdemir