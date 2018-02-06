Ocak ayında tüketici fiyatları (TÜFE) gıda fiyatlarında artışın beklentilerin altında kalması ve baz etkisiyle aylık bazda yüzde 1.02 artabildi. Yıllık TÜFE ise yüzde 11.92’den yüzde 10.35’e geriledi. Ocakta bazı hizmetlerin fiyatı, yeniden değerleme oranında güncellendiği için arttı. Elektrik fiyatı dolardaki artış, alkollü içkilerin fiyatı ÖTV’ye yapılan zam nedeniyle yükseldi. Ancak başta PTT’nin koli gönderim ücreti olmak üzere bazı ürün ve hizmetlerin fiyatları ise yeni yıl bahanesiyle yeni fiyatlar belirlenmesi ile astronomik arttı. Gazete Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre PTT koli gönderim ücreti aylık yüzde 29.9 zamlanırken yıllık zam yüzde 81.82 oldu. Vatandaşın cebinde önemli yere sahip olan araçların bakım onarımını yapan servisler fiyatlarını yüzde 5.81 artırırken bu alandaki yıllık artış yüzde 15.5 oldu.
DİŞİMİZİ ÇEKTİLER
Kişisel bakım aletlerindeki aylık yüzde 5.13 ve yıllık yüzde 20.1’lik tırmanış enflasyonun şaşırtan taraflarından birisi olurken özellikle dişçilik ücretlerinin aylık yüzde 4.19, hastane ücretlerinin yüzde 4.36 zıplaması vatandaşın enflasyonunu etkileyen önemli unsurlar oldu. Dişçilik ücretleri yıllık bazda da 15.5 yükselerek enflasyonun epey üstünde bir seyir izledi.
Ocakta yüzde 2.6’lık fiyat zammı gören konut bakımı yıllık bazda yüzde 20.2 ile dikkat çeken başka bir önemli kalem oldu. Meyve fiyatlarındaki yükseliş de ocakta yüzde 4.2 ve yıllık yüzde 18.2 ile enflasyonu da yukarı çeken etken olarak görüldü. Ocakta fiyat artış rekorunu salatalık kırarken yapılan zamlarla otoban geçiş ücreti ikinci sırada yer aldı.
YILLIK ENFLASYON % 10.35
|Aralık 2016
|8.53
|Ocak 2017
|9.22
|Şubat 2017
|10.13
|Mart 2017
|11.29
|Nisan 2017
|11.87
|Mayıs 2017
|11.72
|Haziran 2017
|10.90
|Temmuz 2017:
|9.79
|Ağustos 2017
|10.68
|Eylül 2017
|11.20
|Ekim 2017
|11.90
|Kasım 2017
|12.98
|Aralık 2017
|11.92
|Ocak 2018
|10.35
GİYİM VE AYAKKABI YÜZDE 6 DÜŞTÜ
Aylık artışlar ev eşyasında yüzde 2.44, sağlıkta yüzde 2.42, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1.67 oldu. Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 6.02 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 0.99 ile haberleşme oldu.
ÇEKİRDEK YÜKSEK SEYREDİYOR
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, özel kapsamlı TÜFE göstergelerinden “B” Ocak’ta yıllık olarak yüzde 12.28’den yüzde 12.31’e yükselirken, “C” yüzde 12.30’dan yüzde 12.18’e geriledi. Böylece Ekim’de kayıtların tutulmaya başlandığı Ocak 2004’ten beri en yüksek seviyeye gelen B endeksi tarihi zirvesini daha da yukarı taşırken, C endeksi ise Aralık’ta gördüğü Ocak 2004’ten beri en yüksek seviyeden geriledi. Yİ-ÜFE ise Ocak’ta aylık olarak yüzde 0.99, yıllık olarak yüzde 12.14 arttı. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek enflasyonu en kısa zamanda tek haneli seviyelere çekmek için çabalarını artıracaklarını söyledi.
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