Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) gıda fiyatları için devreye giriyor. Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, kurum olarak sözleşmeli üretim modeliyle piyasayı belirli oranda regüle etmek istediklerini belirterek, “Büyük miktarlı gıdayla uğraşan marketler ya da ihracatçıların doğrudan çiftçiyle muhatap olması için bir rol model oluşturmaya çalışıyoruz” dedi.



Gazete Habertürk'ün haberine göre geçmiş dönemlerde, sözleşmede belirlenen fiyatla piyasada oluşan fiyatın farklı olması nedeniyle sözleşmeli üretim modelinin başarılı olamadığını hatırlatan Poyraz, “Ürünün maliyeti 4 lira ise 3 liraya düştüğü zaman aradaki 1 liralık farkı sigorta kapsamına alabilir miyiz noktasında çalışma yapıyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisi de (TMO) benzer şekilde destekleme alımı yapıyor, fiyat çok düştüğü zaman piyasaya alıcı olarak giriyor. Biz de ürün fiyat sigortası gibi model olabilir mi diye çalışıyoruz” diye konuştu.



‘YENİ YAPILANMAYA GİDİYORUZ’



Poyraz, ürünün fiyatı düştüğü zaman ihraç etmek için de devreye gireceklerini vurgulayarak, “Ürün fiyatı düşünce dış piyasaya taşıyıp yine piyasayı regüle etmek istiyoruz. Tarım Kredi olarak yeni bir yapılanmaya gidiyoruz” dedi.



'SUDAN'I GÜNDEME ALDIK'



İran ve Katar ile yapılan çalışmalar yanında, Sudan ve Çin gibi ülkeleri de gündemlerine aldıklarını aktaran Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz “Özellikle Çin 1.5 milyar kişilik bir pazar. Önümüzdeki dönemde gıdanın stratejik konu olacağının farkındayız. Hem yurtiçinde hem yurtdışında konumlanma ve planlamamızı buna göre yapıyoruz” ifadesini kullandı.



'DEPO İÇİN ÇALIŞIYORUZ'



Lisanslı depoculuk çalışmalarının da devam ettiğini kaydeden Poyraz şunları kaydetti: “Tarım Kredi, bir yandan çiftçinin ihtiyaçlarını karşılamaya devam edecek, bir yandan sözleşmeli üretimle piyasanın ihtiyacı olan ürünleri doğrudan çiftçiye ürettirecek, ürünü de gerektiği kadar depolama imkânına sahip olacak.”

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