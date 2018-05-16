Flamengo - Emelec sahaya çıkıyor

Flamengo ve Emelec, 17 Mayıs 2018 Perşembe günü Copa Libertadores Grup 4 maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 03:45. Flamengo 6 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Emelec 1 puanda ve 4. sırada. Flamengo son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Emelec son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 490 kodlu maçı oynayanlar; Flamengo galibiyet oranı 1.20, beraberlik oranı 4.10, Emelec galibiyet oranı 8.00. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.45.

Flamengo son haftadaki Emelec müsabasında 3-1 kazandı.

Emelec ise Flamengo maçında 3-1 yenildi.

Flamengo, evinde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 3 gol yedi.

Emelec, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Emelec, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.