Flaş İddia | ''Taksi şoförü, Razack Traore'ye pala ile saldırdı''

Konyasporlu Traore'nin İstanbul seyahati iyi başlamadı...

Sabah Gazetesi'nin haberine göre eşiyle birlikte İstanbul'a gelen Abdou Razack Traore, taksi şoförünün yolu uzattığını fark edince ‘yolu uzattın‘ dedi ve taksi şoförü futbolcunun eşine vurup, parasını gasp etti. Ardından tartışma daha da büyüdü ve taksici, Traore ve eşine palayla saldırarak istediği fazla parayı aldı.

Konuyla ilgili Konyaspor ve Traore cephesinden henüz bir açıklama gelmedi.

Abdou Razack Traore

konyaspor

taksici traoreye saldırdı