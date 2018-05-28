1967'de hizmete açılan Fransız Tatil Köyü'nün ülke turizmi açısından tarihi bir özelliği olduğuna işaret eden Dağ, İzmir'in gelişmesi ve büyümesi için her türlü katkıyı sağlamaya devam edeceklerini açıklamıştı.

Resmi Gazete'nin 26 Mayıs tarihli sayısında yayımlana ilana göre 2 milyon lira geçici teminat bedelli işletmenin ihalesine 20 Temmuz'a kadar teklif verilebilecek.

Tatil köyünün 49 yıl süreyle "işletme hakkının verilmesi" yöntemi ile özelleştirilecek işletmenin ihalesine gerçek ve tüzel kişiler, ortak girişim grupları, yatırım fonları ile kuruluş belgelerinde ticari şirket sahibi olabileceklerine dair hüküm bulunan dernek ve vakıflar katılabilecek.