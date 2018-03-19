İşte fondötenin cildinizle bütünleşmesi için yapmanız gerekenler....

CİLDİNİZİ İYİ NEMLENDİRİN

Doğal ve pürüzsüz bir görünüm için her şeyden önce cildinizin sağlıklı ve neme doymuş olması gerekiyor. Cildinizin sağlıklı görünmesi için cildinizi düzenli olarak nemlendirmeli ve peeling yapmalısınız. Böylelikle sürdüğünüz fondöten cildinizi daha canlı gösterecektir.

KIŞIN DA BEBEK GİBİ BİR CİLDE SAHİP OLMAK İSTİYORSANIZ...

MAKYAJ BAZI KULLANIN

Makyaj bazı hem gözenek görünümünü azaltır, hem de cilde ışıltı verir. Dahası fondötenin kalıcılığını da artırır. Makyajınıza sağlam bir zemin hazırlamak ve kalıcılığını arttırmak için mutlaka fondöten uygulamasından önce baz kullanın.

EVDE MAKYAJ BAZI TARİFİ!

CİLT TİPİNİZE UYGUN BİR FONDÖTEN SEÇİN

Kuru, yağlı ve karma cilt tiplerinin fondöteni farklıdır. Eğer cilt tipiniz kuruysa, mat bitişli bir fondöten kullanmak, cildinizi iyi göstermeyecektir. Bunun için cilt tonunuza en uygun rengi seçmelisiniz. Cilt tonunuza ve tipinize en uygun fondöteni bulmak için yanağınızın alt kısmında denemelisiniz.

EVDE BB KREM YAPIMI TARİFİ

UYGUN BİR FIRÇA KULLANIN

Fondötenin eşit dağılımı için mutlaka uygun bir fondöten fırçası seçmelisiniz.

HANGİ MAKYAJ FIRÇASI NE İÇİN KULLANILIR?