Fortnite, son zamanların en çok tercih edilen oyunlarından biri. Google arama sonuçlarına da yansıyan duruma göre bu oyun, son zamanların en popüler isimlerinden biri olan Minecraft'ı bile geride bıraktı.

Oyunun geliştiricisi olan Epic Games tarafından yapılan açıklamaya göre, Ocak ayında Fortnite’ı oynayanların sayısı 45 milyondan fazla. Battle Royale tarzı olan bu oyunun konusu ise bir hayli ilginç.

Gündüzleri çevreden topladığınız, araştırıp bulduğunuz alet ve ekipmanlarla kendinize barınak yaparken, geceleri ise size saldıran canavarlara karşı hayatta kalma mücadelesi veriyorsunuz. Oyunun free-to-play modunda olduğunu ve düşük sistem gereksinimlerine rağmen son derece güzel grafiklere sahip olduğunu da söyleyelim.