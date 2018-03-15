Son zamanlarda hemen her internet sitesi, kullanıcılarına bildirim gönderme talebinde bulunmak için izin istiyor. Belli bir internet sitesini takip etmek isteyen kullanıcılar için bu özellik iyi gibi görünse de, kullanıcılar tarafından ziyaret edilen pek çok internet sitesinin aynı soruyu sorması, bir zaman sonra can sıkıcı hale gelebiliyor.

Bu soruna bir çözüm getiren Mozilla, Firefox'un son sürümünde kullanıcılara bildirimleri engelleme imkanı tanıyor. Bu özellikten faydalanmak isteyen kullanıcıların yapması gereken şey ise son derece basit.

Firefox'dan ayarlar menüsüne girildiğinde burada izinler sekmesi görünüyor. Bu kısımda var olan bildirim talebi engelleme aracı aktif hale getirildiği zaman, artık ziyaret edilen web siteleri canınızı sıkan o soruyu soramıyor. Tabii bu özelliği kullanabilmek için Firefox’un en son sürümünü kullanmanız gerektiğini de unutmayın.