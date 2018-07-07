Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Arjantin'in ev sahipliğinde Rosario ve Santa Fe kentlerinde gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde Fransa'ya mağlup olan millilerin, klasman maçları oynayacağı belirtildi.

Müsabakada milli takım oyuncularından Alperen Şengün'ün 26 sayı, 17 ribauntla "double double" yaptığı, Ömer Can İlyasoğlu ile Ömer Yasir Küçük'ün ise 10'ar sayı kaydettikleri aktarıldı.