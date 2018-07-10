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Rusya'da düzenlenen FIFA 2018 Dünya Kupası yarı final maçında Fransa ile Belçika, Saint Petersburg'da karşı karşıya geldi...

Fransa mücadeleye Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, Kante, Pogba, Griezmann, Mbappe, Matuidi, Giroud 11'iyle başladı.

Belçika ise Courtois, Alderweireld, Kompany, Vertonghen, Chadli, Dembele, Witsel, Fellaini, De Bruyne, Hazard, Lukaku 11'iyle sahadaki yerini aldı.

Yüksek tempoda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

Fransa, 51. dakikada golü buldu. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Umtiti, Fellaini'den önce yükselerek kafayı vurdu ve top ağlarla buluştu.

Golden sonra iki takım da gol fırsatları yakalasa da skor değişmedi. Fransa mücadeleden 1-0 galip ayrılarak, adını finale yazdırdı.

Belçika Kralı Philippe, Kraliçe Mathilde ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yarı finali birlikte izledi.

Fransa finalde, Hırvatistan-İngiltere mücadelesinin galibiyle karşılaşacak.

DETAYLAR BİRAZDAN...

FRANSA'NIN FİNAL SERÜVENİ

DÜNYA KUPASI C GRUBU

Fransa-Avustralya: 2-1

Fransa-Peru: 1-0

Danimarka-Fransa: 0-0

Son 16 Turu

Fransa-Arjantin: 4-3

Çeyrek Final

Uruguay-Fransa: 0-2

Yarı Final

Fransa-Belçika: 0-1

2018 DÜNYA KUPASI GRUPLARI VE PUAN DURUMU

2018 DÜNYA KUPASI FİKSTÜRÜ

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BELÇİKA 32 YIL SONRA YARI FİNALDE

Son 16 turunda Japonya karşısında 2-0'dan geri gelerek 3-2'lik skorla galip gelen ve çeyrek finale yükselen Belçika, aynı zamanda da 52 yıl sonra 2 farkla geriye düştüğü maçı, 90 dakika sonunda kazanan ilk takım oldu.

Son 16'da Japonya ile yaptığı maçı Vertonghen, Fellaini ve Chadli'nin golleriyle kazanan Belçika, bu sayede uzak doğu temsilcisi ile oynadığı son 5 maçta ilk kez kazanabildi. Belçika, çeyrek finalde ise turnuvanın favorilerinden Brezilya'yı 2-1'lik skorla saf dışı bırakarak 32 yıl sonra ilk kez yarı finalde yer aldı.

MEUNIER FORMA GİYEMEDİ

Belçika'da sarı kart cezalısı Thomas Meunier yarı final karşılaşmasında takımındaki yerini alamadı. Meunier, Belçika'nın Brezilya'yı 2-1 mağlup ederek elediği çeyrek final karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmüştü.

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İKİ TAKIM ARASINDAKİ İLK YARI FİNAL

Fransa ile Belçika'yı yarın karşı karşıya getiren mücadele iki takım arasındaki ilk yarı final olarak tarihe geçti. İki takım daha önce Dünya Kupası'nda iki kez karşı karşıya geldi. 1938'de Fransa'nın ev sahipliği yaptığı şampiyonanın ilk turunda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-1 kazandı. Meksika'nın ev sahipliğindeki şampiyonada ise kazanan tarafı penaltı atışları belirledi. İki takım arasındaki 3.'lük maçında 90 dakika ve uzatma bölümü berabere bitti. Fransa penaltılarda rakibine 4-2 üstünlük sağlayarak turnuvayı 3. tamamladı.

SON MAÇ 2015'TE

Fransa ile Belçika son kez 2015'te karşılaştı. Fransa'nın Saint Denis şehrindeki hazırlık maçını kazanan 4-3'le Belçika oldu. İlk yarıyı da 2-0 önde kapatan Belçika'ya galibiyeti getiren goller Fellaini (2), Nainggolan ve Eden Hazard'dan geldi. Fransa'nın gollerine ise Valbuena, Fekir ve Payet attı.

EN FARKLI GALİBİYET 7-0

Rekabetteki en farklı galibiyete Belçika ulaştı. Belçika, 7 Mayıs 1905'te başkent Brüksel'de konuk ettiği Fransa'yı 7-0 mağlup etti. Hazırlık karşılaşmasındaki bu sonuç rekabetteki en farklı galibiyet olarak da tarihe geçti. İki takım arasındaki 114 yıllık rekabette en gollü maç ise 1956'da oynandı. Fransa'da oynanan Dünya Kupası Avrupa Elemeleri karşılaşmasında ev sahibi ekip, Belçika'yı 6-3 yendi. Dokuz golün atıldığı maç bu yönüyle rekabette önemli bir yere sahip oldu.

FRANSA 65. MAÇINDA

Fransa, Rusya'daki şampiyona ile birlikte 15. Dünya Kupası'nı yaşıyor. Fransızlar 1998'de ev sahibi oldukları turnuvayı kazanarak Dünya şampiyonu unvanını elde etmişti. Fransızlar o günden sonra üst üste katıldıkları 4 turnuvada da çeyrek finalden yukarısını görememişti. Dünya sıralamasında 7. sırada bulunan Fransa, şampiyona boyunca çıktığı 65 maçta 33 galibiyet, 13 beraberlik ve 19 yenilgi aldı. 116 gol atarken, kalesinde ise 75 gol gördü.

BELÇİKA 47. MAÇINI OYNADI

13. Dünya Kupası'nı geçiren Belçika, şampiyonadaki 47. maçını oynadı. Avrupa ekibi geride kalan 47 maçta 19 galibiyet, 9 beraberlik ve 19 yenilgi aldı. 66 gol atan Belçika kalesinde ise 72 gol gördü.

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FRANSA

Avustralya, Peru ve Danimarka ile C Grubu'nda yer alan Fransa Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ

Futbolcu kökenli teknik adamlardan Fransız Didier Deschamps'ın 2012 yılından bu yana çalıştırdığı Fransa, Avrupa Elemeleri'nde Hollanda, İsveç, Bulgaristan, Lüksemburg ve Belarus ile A Grubu'nda mücadele etti.

Fransa, elemelerde çıktığı 10 maçın 7'sinden galip, 2'sinden beraberlikle ve 1'inden mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçların ardından Fransa, A Grubu'nu 23 puanla lider tamamlayarak 2018 Dünya Kupası vizesi aldı.

ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI

Önceki Dünya kupalarında Zinedine Zidane, Thierry Henry, Patrick Vieira, David Trezeguet ve Michel Platini gibi yıldız oyuncuların forma giydiği Fransa, Raphael Varane, Kylian Mbappe, Paul Pogba ve Antoine Griezmann gibi önemli oyuncularıyla bu turnuvada da şampiyonluk kovalayacak.

Dünya Kupası'nın favori adayları arasında yer alan Fransa'nın Rusya biletini cebine koymasında en büyük katkıyı, elemelerde ağları 4'er kez sarsan Olivier Giroud ve Griezmann sağladı.

DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

Brezilya'da düzenlenen 2014 Dünya Kupası'na çeyrek final aşamasında veda eden Fransa Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 14 kez katıldı.

Organizasyon tarihinde 59 maça çıkan Fransızlar, bu müsabakalardan 28'ini kazandı, 12'sinden beraberlikle, 19'undan mağlubiyetle ayrıldı. Son 5 turnuvanın tamamına katılan Fransızlar, Dünya Kupası tarihi boyunca 106 gol attı, kalesinde 71 gol gördü.

Evinde 1998 yılında düzenlenen Dünya Kupası'nda şampiyonluğa uzanan Fransa, Dünya Kupası'nda iki kez üçüncülük elde ederken, bir kez de finalde kaybetti.

Fransa'nın Dünya Kupası geçmişi şöyle:

1930 - Grup aşaması

1934 - Birinci tur

1938 - Çeyrek final

1954 - Grup aşaması

1958 - Üçüncülük

1966 - Grup aşaması

1978 - Grup aşaması

1982 - Dördüncülük

1986 - Üçüncülük

1998 - Şampiyonluk

2002 - Grup aşaması

2006 - Finalist

2010 - Grup aşaması

2014 - Çeyrek final

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BELÇİKA

Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 21. FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Belçika Milli Takımı, kupada ilk şampiyonluğuna uzanmak istiyor.

İngiltere, Tunus ve Panama ile G Grubu'nda yer alan Belçika'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ

İspanyol teknik adam Roberto Martinez'in 2016'dan beri başında olduğu Belçika, Avrupa elemelerinde Yunanistan, Bosna Hersek, Estonya, Kıbrıs Rum Kesimi ve Cebelitarık'ın yer aldığı H Grubu'nda mücadele etti.

10 maç sonunda 9 galibiyet ve bir beraberlikle 28 puan toplayan Belçika, 43 gol atarken yalnızca 6 gol yediği grubu lider bitirerek adını 13. kez Dünya Kupası finallerine yazdırdı.

ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI

Daha önceki turnuvalarda Jan Ceulemans, Eric Gerets, Jean-Marie Pfaff ve Enzo Scifo'nun öne çıktığı Belçika'nın kadrosundaki futbolcuların çoğu Avrupa'nın en büyük liglerinde top koşturuyor.

Elemelerde gösterdiği performans göz önünde bulundurulursa turnuvanın gizli favorilerinden biri olduğu söylenebilecek Belçika'nın savunması, Vincent Kompany, Toby Alderweireld, Thomas Vermaelen ve Jan Vertonghen'e emanet.

Orta sahasında Mousa Dembele, Marouane Fellaini, Axel Witsel, Kevin De Bruyne gibi dinamik oyuncuların bulunduğu Belçika'nın forvet oyuncuları ise Avrupa'nın yıldız isimleri Eden Hazard, Romelu Lukaku, Michy Batshuayi ve Dries Mertens.

Belçika'nın Dünya Kupası kadrosunda yer alan önemli isimlerinden biri de kaleci Thibaut Courtois.

DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

Belçika Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 12 kez katıldı. 1930, 1934 ve 1938'de yapılan ilk 3 organizasyonda ilk turdan öteye gidemeyen Belçika, İspanya 1982'de 2. tura, bir sonraki turnuva Meksika 1986'da ise kupa tarihindeki en iyi derecesi yarı finale yükseldi.

Belçika futbolunun "altın jenerasyonu" olarak kabul edilen kadrosunda, Ceulemans, Gerets, Pfaff ve turnuvanın en iyi genç oyuncusu seçilen Scifo'yu barındıran takım, finalde Almanya'yı mağlup ederek kupayı kaldıran Maradonalı Arjantin'e 2-0 yenildi. Üçüncülük maçında da Fransa'ya kaybeden Belçika, Meksika 1986'yı dördüncü tamamladı.

Belçika'nın organizasyon geçmişi şöyle:

1930 - İlk tur

1934 - İlk tur

1938 - İlk tur

1954 - İlk tur

1970 - İlk tur

1982 - 2. tur

1986 - Dördüncü

1990 - 2. tur

1994 - 2. tur

1998 - İlk tur

2002 - 2. tur

2014 - Çeyrek final