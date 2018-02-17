Fransa'nın L’Equipe gazetesinin iddiasına göre Paris Saint-Germain, Beşiktaş'ın Portekizli stoperi Pepe’yi istiyor.

Teknik direktör Unai Emery’nin Thiago Silva’nın yerine oynattığı Presnel Kimpembe’den aradığını bulamadığı ve yeni stoper arayışına geçtiği kaydedildi.

Emery’nin listesinin ilk sırasında ise Beşiktaş’ın tecrübeli stoperi Pepe yer aldığı belirtildi. PSG, sezon başında da Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Pepe’yi kadrosuna katmak istemiş ancak Portekizli yıldız Beşiktaş’ı tercih etmişti.