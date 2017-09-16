Bafetimbi Gomis ilk 5 haftada 7 gol attı!

Galatasaray'da Gomis devrimi yaşanıyor... Galatasaray'ın sezon başında Swansea'den 2.5 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Bafetimbi Gomis, uzun yıllardır var olan golcü eksikliğini tam anlamıyla giderdi ve ligde oynadığı 5 maçta 7 gol kaydetti.

Karşılaşma sonrasında yayıncı kuruluşa konuşan Fransız golcü, "Kasımpaşa zor bir takımdı. Kendime alan bulmakta zorlandım. Ancak goller sadece Bafetimbi'nin golü değil tüm takımın golüydü. Beni buraya Cenk Ergün getirdi ve benim adaptasyonuma çok yardımcı oldu. Bu yüzden ona teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

EN HIZLI 2. GOLCÜ!

Galatasaray'ın Fransız yıldızı Bafetimbi Gomis, 1994-1995 sezonunda transfer edilen Saffet Sancaklı'nın ilk 7 hafta 9 gol atmasının ardından kulüp tarihinde en iyi başlangıç yapan ikinci futbolcu oldu. Bu sezon transfer edilen golcü futbolcu Bafetimbi Gomis, attığı gollerle adından sıkça söz ettiriyor. Yıldız futbolcu, ilk 5 haftada attığı 7 gol ile kulüp tarihine girdi. Fransız futbolcu, 1994-1995 sezonunda Kocaelispor'dan transfer edilen Saffet Sancaklı'nın ilk 7 haftada 9 gol atmasının 23 yıl sonrasında sarı-kırmızılı takımın en hızlı başlangıç yapan ikinci oyuncusu oldu. Şu ana dek 7 gol 2 asist bulan Gomis, Süper Lig'de forma giydiği her maçta en az bir gol katkısı yaptı. %87 pas isabetiyle oynayan Gomis, maç başına 3 şut isabetiyle oynuyor.

Gomis, ligde oynanan 5 maçta Galatasaray formasıyla sadece 6 dakika forma giyemedi ve bütün maçlara ilk 11'de başladı.

Bafetimbi Gomis

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