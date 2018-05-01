9 | 18

Bu yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın yaptığı 3 milyon liralık bir yatırımla Seyitler bölgesinden itibaren bu vadilerin daha iyi değerlendirilmesi için çalışmalar başlatıldı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Frig Vadisi Tabiat Parkı olarak ilan edilmiş olup, çevre düzenlemesi çalışmaları Bakanlıkça sürdürülmektedir."