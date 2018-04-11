Makaron'un haberine göre, Fulya Zenginer, önceki gün Bebek’teydi. Oyuncu, “Annemi kaybedince, sete birkaç gün ara verildi. Sonrasında devam ettik. Çünkü annem bana hep güçlü olmayı ögretti, o yüzden kendimi toplayıp sete döndüm. Sette de benim için ekstra özen gösterdiler” yanıtını verdi.

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