Fylkir - İB Vestmannaeyjar maçı istatistikleri

İzlanda Urvalsdeild maçında Fylkir ile İB Vestmannaeyjar, 17 Mayıs 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:00. 4 puanlı Fylkir 8. sırada bulunuyor, İB Vestmannaeyjar 1 puana sahip ve 12. sırada. Fylkir, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. İB Vestmannaeyjar, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 504 kodlu maçı oynayanlar; Fylkir galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, İB Vestmannaeyjar galibiyet oranı 0.00.

Fylkir son hafta oynanan Fjolnir maçında 0-0 berabere kaldı.

İB Vestmannaeyjar ise Selfoss maçında 1-0 yenildi.

Fylkir, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Fylkir, kendi sahasında 2 gol attı, 1 gol yedi.

İB Vestmannaeyjar ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. İB Vestmannaeyjar, 1 gol atarken 6 gol yedi.