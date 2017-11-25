Galatasaray - Alanyaspor CANLI anlatım - Galatasaray maçı hangi kanalda?

Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanından 5-1'lik mağlubiyetle ayrılan Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'u ağırlıyor. Sarı-kırmızılılarda Sofiane Feghouli ve Fernando kart cezaları nedeniyle forma giyemeyecek.
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STAT: TÜRK TELEKOM STADYUMU
SAAT: 19.30
HAKEM: HÜSEYİN GÖÇEK
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Latovlevici, Selçuk İnan, Ndiaye, Rodrigues, Belhanda, Tolga, Gomis
TEKNİK DİREKTÖR: Igor Tudor
ALANYASPOR: Haydar, Gassama, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Fofana, Sackey, Efecan, Emre Akbaba, Maniatis, Mbilla
TEKNİK DİREKTÖR: SAFET SUSIC
Bu sezon değişen kadrosuyla Süper Lig'e harika bir giriş yapan Galatasaray, Kayserispor'u 4-1, Osmanlıspor'u 3-1, Sivasspor'u ise 3-0 mağlup ettikten sonra Antalyaspor deplasmanında 1-1'lik beraberlikle ilk puan kaybını yaşadı. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe maçına kadar oynadığı 4 haftada 12 puan topladı. Galatasaray, Fenerbahçe ile oynadığı derbiden 0-0'lık beraberlikle ayrıldıktan sonra Trabzonspor deplasmanında rakibine 2-1 kaybetti ve ilk mağlbuiyetini aldı.
Sarı-kırmızılılar, 11. haftada Gençlerbirliği'ni 5-1 kaybederek yara sarsa da geçen hafta Medipol Başakşehir'e 5-1 mağlup oldu ve ağır bir yenilgi aldı. Galatasaray'da hafta içerisinde gerçekleşen Dursun Özbek-Cenk Ergün-Igor Tudor toplantısından ayrılık kararı çıkmadı ve Hırvat çalıştırıcı yönetime rapor verdi.
Sezona Bosna-Hersekli Safet Susic yönetiminde giren Aytemiz Alanyaspor, ligdeki ilk 3 haftasında sadece 1 puan çıkarabildi. Akdeniz ekibi, 4. haftadaki Konyaspor maçında 3 puanla tanışırken sonraki hafta Fenerbahçe'ye evinde 4-1 mağlup oldu. Alanyaspor, Trabzonspor'u 4-3 mağlup ettikten sonra Gençlerbirliği'ni 4-1'le geçti.
Akdeniz temsilcisi 8, 9 ve 10. haftalarda oynadığı maçlar arasından sadece Göztepe mücadelesinden 3-3'lük beraberlikle puan çıkarırken Başakşehir ve Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Safet Susic'in öğrencileri son iki haftada oynadığı maçta ise 6 puan topladı.
GALATASARAY'DA İKİ EKSİK, İKİ FUTBOLCU DA SINIRDA
Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmada iki önemli futbolcusundan yararlanamıyor. Trabzonspor karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan 3 maç ceza alan Sofiane Feghouli, Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir maçlarının ardından Aytemiz Alanyaspor müsabakasında da forma giyemiyor. Medipol Başakşehir maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Fernando Reges de maçın kadrosunda bulunmuyor.
Galatasaray'da Aytemiz Alanyaspor maçı öncesinde Maicon Roque ve Badou Ndiaye, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Daha önceki maçlarda üçer kez sarı kart gösterilen Maicon ve Ndiaye, Aytemiz Alanyaspor müsabakasında da kart görmeleri durumunda ligin 14. haftasındaki Beşiktaş derbisinde görev yapamayacak.
3. RANDEVU
Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de ilk kez geçtiğimiz sezon karşı karşıya geldi. İstanbul'da oynanan maçı 5-1 kazanan sarı-kırmızılılar, Alanya'da da rakibini 3-2 mağlup etti. Galatasaray, rakip fileleri 8 kez havalandırırken, Alanyaspor ise 3 defa gol sevinci yaşadı.
GALATASARAY, DERBİYE MORALLİ GİTMEK İSTİYOR
Geçtiğimiz hafta deplasmanda Medipol Başakşehir'e karşı alınan 5-1'lik mağlubiyeti taraftarına ve camiaya unutturmak isteyen Galatasaray'da hedef Alanyaspor maçından 3 puanla ayrılmak. Sarı-kırmızılılar, turuncu-lacivertlilere karşı alacağı galibiyetle birlikte gelecek hafta deplasmanda oynayacağı Beşiktaş derbisine de moralli ve kayıpsız gitmek istiyor.
EN GOLCÜ TAKIMLAR KARŞI KARŞIYA
Süper Lig'de geride kalan 12 haftada Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor, gol yollarında gösterdikleri etkili performansla dikkatleri çekiyor. Sarı-kırmızılı takım, rakip filelere attığı 27 golle bu alanda zirvede yer alıyor. Turuncu-lacivertliler ise 25 golle Fenerbahçe ile ikinciliği paylaşıyor. Galatasaray'da Gomis, rakip filelere gönderdiği 12 gol ile takımını sırtlarken, gol krallığında da lider konumda bulunuyor.
TÜRK TELEKOM STADYUMU
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