Galatasaray Bafetimbi Gomis'e 3 yıl önce teklif yaptı

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3- SALONDAN ÇIKMIYOR

Fransız oyuncu transferi sonrasında ev seçerken iki şartı vardı... İlki tesislere yakın olacak ikincisi de evin içinde spor salonu olacak... Bu sebep zaman geçtikçe anlaşıldı... Gomis her sabah ya bir arkadaşı ile tesislere gelip spor salonunda çalışıyor ya da kendi evinin salonunda idman yapıyor.