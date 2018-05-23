Süper Lig'deki iki yıllık şampiyonluk hasretini Fatih Terim önderliğinde sonlandıran ve kupasını pazar günü alan Galatasaray'ın bayrağı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı.

Her yıl Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan takımın bayrağının asıldığı köprüde, bu kez ligde mutlu sona ulaşan Galatasaray'ın sarı-kırmızılı dev bayrağı dalgalanıyor.