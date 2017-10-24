Galatasaray cephesinden Fenerbahçe maçı hakemi Cüneyt Çakır'a tepki yağıyor!

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"Bu ülkede video hakem ve yabancı hakem konuşuluyor. Bunlar neden konuşuluyor? 18 tane birinci lig takımı var. Kulüpler Birilği, federasyon, medya neden bu konuları konuşuyor? Çünkü adaletsizlik var. Belli bir yön için kullanılıyor. Bu bir yangın, bunu söndürelim. "