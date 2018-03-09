Galatasaray yönetimi bugün İsviçre’nin Nyon şehrinde, UEFA Finansal Fair Play Komitesi ile toplantı masasına oturarak, asgari bir yaptırımla tehlikeyi savuşturmaya çalışacak.

Gazete Habertürk'ün haberine göre; aralarında daha önce UEFA ile yapılan görüşmelere katılan mali ve hukuk alanında deneyimli eski yöneticilerin de bulunduğu kalabalık bir grupla İsviçre’ye giden başkan Mustafa Cengiz ve ekibi, yapılacak sunumda finansal açıdan ortaya çıkan tabloyu bütün şeffaflığı ile açıklayacak.

UEFA komitesi plan ve projelerle ikna edilmeye çalışılacak. UEFA ile yeni bir anlaşma yapmak isteyen Galatasaray heyetinin, cezadan kurtulmak için uygulayacağı stratejilerden biri, daha önce Habertürk’ün gündeme getirdiği ‘Transfer gelirimiz kadar transfer yapalım’ önerisi olacak. Ayrıca yerli oyunculara TL üzerinden ödeme yapılması ve harcamaların kontrol altına alınması gibi geleceğe dönük önlemler de garanti edilecek.

GALATASARAY'IN SAVUNMASINDAKİ ANA MADDELER!



- UEFA nezdinde Türkiye’nin ve Şampiyonlar Ligi’nin önemli bir markası olması.

- Riva ve Florya’dan sağlanacak yeni gelirlerle borçların büyük kısmının kapanacağı.

- Futbolculara ve kulüplerine vadesi gelmiş borçların kapatıldığına dair belgeler.

- Sermaye artışıyla sağlanan girdi. Eskiye oranla oyuncu maaş bütçesindeki düşmeler.

- Yeni sözleşmelerde prim sisteminde düzenlemeler. Oyunculara vergisini ödeme şartı.

SERMAYE ARTIRIMI ELİ RAHATLATACAK

Sarı-Kırmızılılar’ın masadaki en önemli kozu ise yapılan bedelli sermaye artışı ile eksi 612 Milyon TL olan öz kaynağın, ilave edilecek olan 432 Milyon TL ile birlikte, eksi 180 Milyon TL’ye düşürülecek olması... Yönetimin mali anlamda elini oldukça rahatlatacak olan bu yeni gelişme de raporlarla UEFA’ya sunulacak. Ayrıca Riva ve Florya’dan gelecek rakamlarla borç yükü- nün hafifleyeceği anlatılacak. Galatasaray yönetimi, bütçeyi dengeleyip mali konularda disiplin getirmeyi taahhüt edecek.

''ŞAMPİYONLUĞA GİDERKEN NDIAYE'Yİ SATTIK!''

Galatasaraylı kurmaylar, UEFA’yla yapılacak yeni anlaşmaya kayıtsız şartsız uyacaklarının altını çizecek. Sarı-Kırmızılılar’ın, “2 yılda mali dengeyi kurmak istiyoruz. Şampiyonluk yarışındayken, Devler Ligi’nin bizim için önemi ortadayken, takımın en önemli oyuncularından Ndiaye’yi sattık. ‘Yellow Friday’ kampanyası yaptık. Ayağımızı yorgana göre uzatacağız” diyerek kararlılıklarını gösterecek.