Ezeli rakibi Fenerbahçe’yi Kadıköy’de yenme hasretini 19 yıla çıkarsa da zorlu deplasmandan istediğini alarak dönen Galatasaray, şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı. Buradan aldığı beraberlikle ezeli rakibiyle arasındaki 6 puanlık farkı korumayı başaran Cimbom, evine de mutlu döndü. Ligin ilk yarısında oynadığı Beşiktaş, Trabzon ve Başakşehir gibi zorlu deplasmanlardan eli boş dönen Sarı-Kırmızılılar, bu kez rakibine fırsat tanımadı.

Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre Galatasaray’ın altın değerindeki 1 puanında ise en büyük pay sahibi teknik direktör Fatih Terim olarak göze çarptı. Dev derbiden 1 gün önce takımın idmanını TT Stadı’nda taraftarlara açan İmparator, oluşturulan sinerjiyle birlikte futbolcularını motive etti. Hafta arasında da öğrencileriyle fırsat buldukça bire bir görüşmeler gerçekleştiren deneyimli çalıştırıcı, takımına güven aşılamayı başardı.

ŞAŞ VE DAVALA KONSATRE ETTİ

"Yenemiyorsan, yenilme" düşüncesiyle Kadıköy’e giden Sarı-Kırmızılılar’da Terim’in yardımcıları da alınan 1 puanda etkili oldu. Daha önce Galatasaray formasıyla Ülker Stadı’nda birçok kez maça çıkan Ümit Davala ile Hasan Şaş, ezbere bildikleri atmosferden etkilenmemeleri için futbolcuları maça konsantre etti.





Galatasaraylı taraftarlar antrenmanı maça çevirdi!

















Galatasaraylı taraftarlar antrenmanı maça çevirdi!

YÖNETİCİLER 'AH, VAH' ETTİ: ELİMİZDEN KAÇIRDIK

Kadıköy'de başkan Mustafa Cengiz’le birlikte takımlarını yalnız bırakmayan yöneticiler, hasretin 19 yıla çıkmasına yandı. Kaçan pozisyonları ‘Ahlar, vahlar’ eşliğinde izleyen Cengiz yönetimi, değerlendirilemeyen fırsatlara yandı. İstediklerini alarak dönseler de buruk bir sevinç yaşayan idarecilerin kendi aralarındaki konuşmalarında, “Fenrbahçe’yi elimizden kaçırdık” yorumları yaptıkları ifade edildi.