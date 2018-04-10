Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Gençlerbirliği'ne yenilerek liderliği Medipol Başakşehir'e kaptıran Galatasaray'ın, Fatih Terim yönetimindeki ikinci yarı performansı, Igor Tudor idaresindeki ilk devrenin aynı döneminin gerisinde kaldı.
Fatih Terim idaresinde ikinci yarının geride kalan 11 maçında 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi alan Galatasaray, 22 puan topladı.
Görevine 16. haftadaki Evkur Yeni Malatyaspor mağlubiyetinin ardından son verilen Igor Tudor'un sezonun ilk yarısındaki 11 haftalık performansı ise Terimli Galatasaray'ın 4 puan üzerinde gerçekleşti. Tudor yönetiminde ilk yarının 11 maçında 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Galatasaray, 26 puan elde etmişti.
Tudor ve Terim yönetiminde 11 haftalık maç sonuçları şöyle oluştu:
|Rakip
|Tudor dönemi sonuç
|Terim dönemi sonuç
|Kayserispor
|4 - 1
|3 - 1
|Osmanlıspor
|3 - 1
|2 - 0
|Demir Grup Sivasspor
|3 - 0
|1 - 2
|Antalyaspor
|1 - 1
|3 - 0
|Kasımpaşa
|2 - 0
|1 - 2
|Bursaspor
|2 - 1
|5 - 0
|Kardemir Karabükspor
|3 - 2
|7 - 0
|Atiker Konyaspor
|2 - 0
|2 - 1
|Fenerbahçe
|0 - 0
|0 - 0
|Trabzonspor
|1 - 2
|2 - 1
|Gençlerbirliği
|5 - 1
|0 - 1
Not: Tabloda ilk takım Galatasaray olarak alınmıştır.
DEPLASMANDA 25 PUAN BIRAKTI
Bu sezon dış sahada çıktığı 14 lig maçında sadece 5 kez kazanabilen sarı-kırmızılı takım, 7 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşayarak 25 puandan oldu.
İç sahada çıktığı 14 karşılaşmada 13 galibiyet ve 1 beraberlik alarak sadece 2 puan kaybı yaşayan Galatasaray'ın deplasman performansı beklentilerin çok uzağında kaldı.
Öte yandan, Galatasaray'ın deplasman performansı, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin dış saha performanslarının da gerisinde kaldı. Deplasmanlarda 25 puan bırakan Galatasaray'ı, dış sahada (5 galibiyet/5 beraberlik/4 yenilgi) 22 puan yitiren Beşiktaş takip ederken, Medipol Başakşehir (7 galibiyet/3 beraberlik/4 yenilgi) 18, Fenerbahçe ise (7 galibiyet/5 beraberlik/2 yenilgi) 16 puan kaybetti.
LİDERLİĞİ DEPLASMANLARDA BIRAKTI
Galatasaray, bu sezon geride kalan 28 haftanın 20'sinde liderlik koltuğunda otururken, deplasman maçlarında yaşadığı kayıplar sarı-kırmızılı ekibin bir kez daha zirveyi kaptırmasına neden oldu.
Sezonun ilk 13 haftasını lider geçen sarı-kırmızılı takım, 14. haftada Beşiktaş'a rakip sahada 3-0 yenilerek ilk kez zirveyi kaybetti ve koltuğu Medipol Başakşehir'e devretti.
Ligin 15. haftasında tekrar zirveye çıkan sarı-kırmızılılar, 16. haftada bu kez Evkur Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 2-1 kaybederek liderlik koltuğunu yeniden Medipol Başakşehir'e bıraktı.
21. haftada bir kez daha zirveye çıkan sarı-kırmızılı takım, 22. haftada Kasımpaşa'ya deplasmanda 2-1 mağlup olarak ikinci sıraya düştü ve liderlik koltuğunu Medipol Başakşehir'e kaptırdı.
Galatasaray, 23. haftada tekrar liderliğe yükselirken, 5 hafta koruduğu koltuğunu bu kez deplasmanda Gençlerbirliği'ne 1-0 kaybederek yitirdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.