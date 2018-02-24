‘Hızlı Garry’ lakaplı Rodrigues, Gomis’le birlikte Galatasaray’ı uçuruyor... Özellikle Fatih Terim’in gelişinin ardından müthiş bir form grafiği yakalayan Yeşil Burun Adalı yıldız hem asistleri hem de golleriyle takımına büyük katkı sağlıyor.

Fatih Terim’in vazgeçilmezlerinden biri olan Rodrigues dün 12. dakikada Nagatomo’nun hızlı bir şekilde kendisine aktardığı topu Gomis’e gönderip, ilk golün asistini yaptı. 28 yaşındaki oyuncu, 42. dakikada da sol çaprazdan yaptığı vuruşla, kaleci Harun’un yanından diğer köşeyi bulup galibiyeti perçinledi.

DANS ŞOV

Rodrigues golden sonra taraftarlara doğru koşarken, yaptığı dans şovla da tribünleri coşturdu. Rodrigues, uzatmada bir kez daha Gomis’e ‘Al da at’ dedi.

Ligde oynadığı 22 maçta gol sayısını 5’e çıkaran Sarı-Kırmızılı oyuncu, asist sayısında da 8’e ulaştı. Ligde son 7 maçta 4 gol atıp 5 de asist yapan Rodrigues’in bu performansı Terim’in yüzünü güldürdü. Gomis’le çok iyi anlaşan Rodrigues, takım arkadaşına 6. gol pasını verdi. Fransız yıldız, uzatmadaki asistinden sonra jest yapıp takım arkadaşının kramponlarını parlatma hareketi yaptı.

PATLAMA YAPTI Geçen sezon ligde 16 maçta 1 gol, 1 asistlik katkı veren rodrigues, bu sezon 22 maçta 5 gol, 8 asistlik performansıyla Avrupa’nın önde gelen kulüplerini de peşine taktı.