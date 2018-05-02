Galatasaray seçim sürecinin futbol takımını olumsuz etkilememesi için mevcut yönetim ve başkan adayları sessiz ve derinden çalışmalar yürütüyor. Gazete Habertürk'ün haberine göre daha önce mevcut başkan Mustafa Cengiz ile Ali Fatinoğlu adaylıklarını açıklamıştı. Bir süredir gizli buluşmalar yapıp destek arayan Dursun Özbek’in de bu ikiliye rakip çıkması bekleniyor. Adaylık için Divan Kurulu’na başvuru süresi 4 Mayıs Cuma günü sona eriyor.

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