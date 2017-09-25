Galatasaray'da Kardemir Karabükspor maçı hazırlıkları

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Bursaspor ile dün ligde oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı idmanın, dar alanda pas ve top kapma çalışmaları ile devam ettiği kaydedildi. Antrenmanın, topa sahip olma çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı.

Galatasaray, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.