Kadın Voleybol Takımı’nın sakatlanan yıldızı Tatyana Kosheleva’nın durumu belli oldu.

Skorer'in haberine göre; Rusya Milli Takımı'nda da forma giyen Kosheleva, sarı-kırmızılıların geçtiğimiz günlerde İtalyan ekibi Novara ile oynadığı maçta sakatlanmış, kulüpten yapılan açıklamada tedavisine başlandığı duyurulmuştu.

Rusya Haber Ajansı’na konuşan yıldız isim, 3 Nisan’da ameliyat olacağını açıkladı. Diz çapraz bağlarında yırtık tespit edilen Kosheleva operasyon ve ardından gelecek düzelme safhasıyla birlikte 5-6 ay süreyle sahalardan uzak kalacağını ifade etti.

Tatyana Kosheleva, Rusya Milli Takımı ile 2010’da dünya şampiyonluğu yaşamıştı.