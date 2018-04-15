Spor Toto Süper Lig'de bugün ‘final maçları’ndan birine çıkacak olan Galatasaray ile Medipol Başakşehir tartıya alındığında, sezon başında kadrosunu büyük ölçüde yenilemesine rağmen ev sahibi takım ‘kupa koleksiyonu’ açısından daha zengin oyunculara sahip... Gazete Habertürk'ten Cevdet Ergun'un haberine göre bugüne kadar ligde hiç şampiyonluk yaşamasa da Başakşehir’in kadrosu da kupalarda şampiyonluk tecrübesi açısından rakibinden çok da aşağı kalır gözükmüyor.
Galatasaray’ın kadrosundaki 25 oyuncudan sadece 3’ü kariyerinde hiç kupa (UEFA Avrupa Ligi, UEFA Kupası, lig şampiyonluğu, ülke kupası ve ülke süper kupası) kazanamazken, diğer 22’si toplam 109 kez kürsüye çıktı. Kaptanlar Muslera 13, Selçuk İnan 12, Fernando 9 kez kupa kaldırarak bu alanda Cimbom’un başını çekti.
Abdullah Avcı’nın öğrencileri ise geçmişte bu mutluluğu toplam 91 kez tattı. 25 oyuncudan 7’si hiç kupa alamamasına rağmen, Emre Belözoğlu 17, Arda Turan 12, Chedjou 9, Clichy 8 ve Gökhan İnler 7 kez kupaya uzanarak, Başakşehir’in bu konuda en başarılı isimleri olarak öne çıktı.
HİÇ KUPASI OLMAYANLAR
GALATASARAY: Feghouli, Garry Rodrigues, Ahmet Çalık
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Epureanu, Attamah, Mossoro, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Tunay Torun, Stefano Napoleoni
MUSLERA'NIN COPA AMERICA'SI, ARDA VE EMRE'NİN 3'ER AVRUPA KUPASI VAR
Galatasaray'ın 1 numarası Muslera, Uruguay ile Copa Amerika şampiyonluğu yaşayarak kariyer zirvesi yaptı. Nagatomo’nun da Japonya ile Asya Kupası var. Ayrıca Fernando ve Maicon, Porto’dayken, Mariano da Sevilla formasıyla UEFA Avrupa Ligi kupasını kaldırdı. Başakşehir’in kupa canavarı Emre’nin Galatasaray’la UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupası’nın dışında Atletico Madrid’le de Süper Kupa şampiyonluğu bulunuyor. Atletico’yla Devler Ligi finali gören Arda ise Avrupa Ligi ve Süper Kupa başarısının yanı sıra Barcelona’yla da UEFA Süper Kupası kaldırdı.
ADEBAYOR VE GOMIS'İN LİG ŞAMPİYONLUĞU YOK
İki takımın gol umutları Adebayor ile Gomis, lig şampiyonluğuna hasret kaldı. 2008’de Afrika’da yılın futbolcusu seçilen Adebayor’un sadece Real Madrid’le kupa şampiyonluğu bulunurken, Gomis, Lyon’da Fransa Kupası ve Süper Kupa’da bu başarıyı yakaladı.
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