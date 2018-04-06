Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana hareketlilik çalışmasıyla başlandı.

Daha sonra beşe iki dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda oyunsal formda taktik oyun gerçekleştirildi. Son bölümde ise orta, şut ve sonuçlandırma çalışması yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.



Galatasaray, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.