Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda iki sezondur kaptanlık görevini yürüten Hüseyin Koç'un sözleşmesi sona erdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Hüseyin Koç'un kulüple sözleşmesinin sona erdiği belirtilerek "Hüseyin Koç'a sarı-kırmızı forma ile geçirdiği süre boyunca kulübümüze vermiş olduğu tüm hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında ve kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.