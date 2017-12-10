Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk etmiş ve 2-0 geriye düştüğü mücadelede 4-2'lik zaferle ayrılmıştı. Mücadelenin henüz başında sakatlık yaşayan Mariano, kendini bir süre denemiş ancak maçı tamamlayamayacağını düşünerek değiştirilmek istenmişti. Teknik direktör Igor Tudor Brezilyalı'yı 10. dakikada oyundan almış ve yerine Jason Denayer'i dahil etmişti. NTV Spor'un haberine göre tecrübeli savunmacı, sahalardan 2 hafta uzak kalacaktı. Galatasaray, Mariano'nun sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı ve sol bacak üst arka adalesinde zorlanma tespit edildiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Oyuncumuz Mariano Ferreira Filho’nun bugün yapılan MR tetkiklerinin ardından sol bacak üst arka adalede ikinci derece zorlanma (strain) tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."