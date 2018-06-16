Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yuto Nagatomo ile ilgili henüz herhangi bir anlaşmamız yoktur. Oyuncu ve Inter kulübüyle herhangi bir anlaşma olması halinde transfer, resmi internet sitemiz ve tüm yayın organlarımız tarafından taraftarlarımıza ve spor kamuoyuna duyurulacaktır."