Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunu geri alırken Avrupa'da da bir alanda zirve yarışında! Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı 15 maçın 14'ünden galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, bu mücadelelerin sadece 1'inde puan kaybetti. Sporx'te yer alan habere göre Galatasaray, bu istatistikle Avrupa'da, Ligue 1'de şampiyonluğunu dün ilan eden PSG'den sonra en iyi iç saha galibiyet yüzdesine sahip takım olmayı başardı.

Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig takımlarının yer aldığı listede sarı-kırmızılılar iç sahada bu sezon oynadığı tüm lig maçlarını kazanan Paris SG'nin ardından %93,33'lük oranla ikinci sırada yer aldı.

Paris Saint Germain ve Galatasaray'ın ardından Avrupa'da en iyi iç saha galibiyet yüzdesine sahip takımlar Manchester City, Juventus, Barcelona, Bayer Münih ve Monaco oldu.

Galatasaray aynı zamanda en iyi iç saha galibiyet yüzdesi olan takımlar içinde içinde Paris SG, Bayern Münih ve Barcelona ile birlikte evinde yenilgi almayan 4 takımdan biri oldu.

Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de iç saha galibiyet yüzdeleri

TAKIM İÇ SAHA GALİBİYET YÜZDESİ PSG 100% Galatasaray 93,33% Manchester City 87,50% Barcelona 87,50% Juventus 87,50% Bayern Münih 86,66% Monaco 82,35%

PARIS SAINT-GERMAIN (%100)

17 maç, 17 galibiyet

GALATASARAY (%93,33)

15 maç, 14 galibiyet, 1 beraberlik

MANCHESTER CITY (%87,5)

16 maç, 14 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet

BARCELONA (%87,5)

16 maç, 14 galibiyet, 2 beraberlik

BAYERN MÜNİH (%86,66)

15 maç, 13 galibiyet, 2 beraberlik

JUVENTUS (%87,5)

16 maç, 14 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet

MONACO (%82,35)

17 maç, 14 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet