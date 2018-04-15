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GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR

STAT: Türk Telekom Stadı

SAAT: 19.00

HAKEM: Halil Umut Meler

YAYIN: beIN Sports 1



GALATASARAY: Muslera, Mariano, Serdar Aziz, Denayer, Nagatomo, Belhanda, Donk, Rodrigues, Fernando, Feghouli, Gomis

YEDEKLER: Batuhan, Eray, Maicon, Ahmet Çalık, Tolga Ciğerci, Yasin, Selçuk, Eren, Sinan, Latovlevici

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim



BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Epureanu, Da Costa, Clichy, Mahmut Tekdemir, Emre Belözoğlu, Visca, Arda Turan, Elia, Adebayor

YEDEKLER: Mert, Attamah, Mossoro, Bajic, İrfan Can, Mevlüt, Kerim Frei, Uğur Uçar, Alparslan Erdem, Gökhan İnler

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

— Habertürk Spor (@HTSpor) April 15, 2018

— Habertürk Spor (@HTSpor) April 15, 2018

LİDERLİK MAÇI!

Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta maçında Galatasaray kendi evinde Başakşehir ile karşılaşıyor. Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Alınacak sonuç, şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek. Son 3 haftada sadece 1 kez kazanan ve geçtiğimiz hafta deplasmanda Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan Galatasaray, şampiyonluk yarışına devam etmek ve Başakşehir ile arasındaki puan farkını açtırmamak adına 3 puanı kazanmak zorunda... Konuk ekip Başakşehir ise son 3 maçında 3 galibiyet aldı ve geçtiğimiz haftayı lider kapattı.

3 BÜYÜKLERİN KORKULU RÜYASI: BAŞAKŞEHİR!

Spor Toto Süper Lig'de 15 Nisan Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Medipol Başakşehir, "Üç büyükler" ile oynadığı maçlarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor. Turuncu-lacivertli takım, 2016'dan bu yana Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda, "Üç büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynadığı son 17 maçta yalnızca 2 yenilgi yaşadı.

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

Abdullah Avcı'nın ekibi, söz konusu müsabakalarda 9 galibiyet alırken, 6 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Turuncu-lacivertli ekip, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynadığı son 17 maçta gol sayılarında da rakiplerine büyük üstünlük kurdu. Söz konusu mücadelelerde rakip fileleri 34 kez havalandıran Medipol Başakşehir, kalesinde ise 21 gol gördü. Abdullah Avcı'nın ekibi yalnızca 2 maçta gol sevinci yaşayamazken, 3 müsabakada ise kalesini gole kapatmayı başardı.

GALATASARAY'A KARŞI KAYBETMEDİ

Medipol Başakşehir, bu haftaki rakibi Galatasaray ile 2016'dan bu yana oynadığı 5 maçta rakibine galibiyet şansı vermedi. Sarı-kırmızılı takımı son 4 karşılaşmada mağlup etmeyi başaran, 1 maçta sahadan beraberlikle ayrılan turuncu-lacivertliler, rakibinin filelerini 16 kez havalandırırken, kalesinde ise 6 gol gördü.

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ

GALATASARAY İLE BAŞAKŞEHİR 20. RANDEVUYA ÇIKIYOR

Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 20. kez karşı karşıya geliyor. Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette geride kalan 19 maçtan 9'unu Galatasaray, 6'sını Medipol Başakşehir kazandı, 4'ü de berabere sonuçlandı. Rekabetteki son 4 maçı kazanamayan Galatasaray'ın 32 golüne, son 3 randevudan galibiyetle ayrılan Medipol Başakşehir 31 golle cevap verdi. Sezonun ilk yarısında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan müsabakayı Medipol Başakşehir 5-1 kazandı.

GALATASARAY SON YEDİ MAÇTA BİR KEZ KAZANDI



Galatasaray, ev sahibi olduğu lig maçlarında rakibine sadece bir kez yenildi, 4 galibiyet aldı, 4 kez berabere kaldı. Evinde rakibini son 3 maçta yenemeyen sarı-kırmızılılar, 2 kez berabere kaldı, geçen sezon 2-1'lik skorla mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar sahasındaki 9 maçta 20 gol attı, kalesinde 12 gol gördü. Galatasaray, turuncu-lacivertli takımla ligde yaptığı son 7 maçta sadece bir kez galip gelebildi. İki takım arasında ligdeki son 7 müsabakadan 2'si berabere bitti, Medipol Başakşehir 4, Galatasaray bir kez 3 puana ulaştı.

GALATASARAY TAM KADRO

Bu önemli mücadele öncesinde Galatasaray'da sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Başakşehir'de ise Marcio Mossoro ve Stefano Napoleoni'nin sakatlıkları bulunuyor.

GALATASARAY DERBİLERİ KAZANAMIYOR

Galatasaray ligde Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı son 15 maçta galip gelemedi ve son sekiz maçın yedisinde gol atamadı. Başakşehir ligde Galatasaray ile oynadığı son üç maçı kazanarak bu fikstürdeki en uzun galibiyet serisini yakaladı. Başakşehir bu maçı da kazanırsa bu eşleşmede bir takımın elde ettiği en uzun galibiyet serisine imza atacak. Başakşehir, Galatasaray ile ligde oynadığı son iki maçta rakibine toplam dokuz gol attı. Başakşehir'in ligde 2014/15 sezonu başından bu yana en fazla gol attığı rakibi Galatasaray. Galatasaray'ın da Süper Lig'de 2014/15 sezonu başından bu yana en fazla gol yediği rakibi Başakşehir. Başakşehir ligde deplasmanda oynadığı son altı maçının sadece birini kaybetti.

AVCI, TERİM'E KAYBETMİYOR

Abdullah Avcı, teknik direktör olarak Fatih Terim ile karşılaştığı iki lig maçında da yenilmedi. Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde bu sezon ligde oynadığı tüm iç saha maçlarını kazandı. Sarı kırmızılılar Terim yönetiminde en son 2002/03 sezonunda arka arkaya yedi iç saha maçından galibiyetle ayrılmıştı. Başakşehir ise bu sezon Beşiktaş'ın ardından ligde en az gol yiyen ikinci takım. Başakşehir, Süper Lig tarihinde ilk 28 hafta itibarıyla en fazla puan topladığı sezonu yaşıyor. Bu sezon ligde hiçbir takım Başakşehir'den daha fazla gole sebep olan hata yapmadı. Galatasaray bu sezon ligde maçların ilk yarılarında en fazla gol atan takım. Sarı kırmızılıların ligde attığı son 11 golün yedisi maçların ilk yarılarında geldi.

ASİST KRALI EDIN VISCA, GOL KRALI GOMIS

Edin Visca bu sezon Süper Lig'de en fazla asist yapan oyuncu konumunda. Opta verilerine göre bu sezon Süper Lig'de takım arkadaşlarına en fazla şut pası veren isim Younes Belhanda. Galatasaray'ın Fransız yıldızı Bafetimbi Gomis bu sezon ligin en golcü oyuncusu durumunda. Galatasaray'ın ligde kalesinde gördüğü son iki gol de maçların 90. dakikalarından sonra geldi.