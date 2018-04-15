Galatasaray - Medipol Başakşehir maçının ilk yarısında sarı kart gören Emre Belözoğlu çok konuşulacak bir harekete imza attı... Mücadelenin 44.dakikasında Başakşehir'in golcüsü Adebayor kendisine yapılan bir müdahale sonrası yerde kaldı.

Hakem Halil Umut Meler, pozisyona 'devam' kararı verince Emre Belözoğlu çileden çıktı... Hakem Meler’e tepki gösteren Emre Belözoğlu'na sarı kart çıktı. Sarı kartın ardından tecrübeli futbolcu bu karara çok sinirlendi.

Emre Belözoğlu pozisyonun ardından hakemin yanından uzaklaşırken, kenara doğru ‘Bunların hepsini yazın’ şeklinde elleriyle bir hareket yaptı.

Tecrübeli futbolcunun bu hareketi sosyal medyada da çok konuşuldu.