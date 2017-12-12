SALON: Galatasaray Park Voleybol

HAKEMLER: Erol Akbulut, Ramazan Çevik

GALATASARAY: Yasin Aydın, Ertuğrul Gazi Metin, Okello, Akhrem, Doğukan Ulu, Bogaçhan Zambak (Onurcan Çakır, Melih Sıratca, Ufuk Minici, Özgür Türkmen)

BEŞİKTAŞ: İlker Alican Çakır, Ahmet Tümer, Mithat Uykan, Muhammet Delibaş, Mert Bahar, Onur Soydan (Oğuzhan Altıntaş, Murat Uç, Muhammet Ali Arslan, Serhat Baş, Baran Yılmaz, Ahmet Boz)

SETLER: 25-16, 25-20, 25-20

SÜRE: 75 dakika (21, 29, 25)

İlk karşılaşmayı da 3-0 kazanan sarı-kırmızılı takım, çeyrek finale yükselerek Halkbank'ın rakibi oldu.

Maçın 1. setinin başında iki takım da çok servis kaçırdı. Karşılıklı ataklar sonrası Galatasaray HDI Sigorta, Akhrem’in smacı ile teknik molayı 12-8 önde geçti. Rakibinin hücumlarını iyi bloklarla engelleyen sarı-kırmızılı takım, ilk seti 25-16 önde bitirdi.

Beşiktaş, 2. sete iyi başladı ve 3-1 üstünlük yakaladı. Ev sahibi ekip, Ufuk Minici'nin servis sayısıyla skoru 4-4 beraberliğe getirdi. Yasin Aydın'ın atağıyla sayı bulan Galatasaray HDI Sigorta, teknik molaya 12-10 önde girdi. Dengeli geçen bu setin sonlarına doğru Ertuğrul Gazi Metin’in bloklarıyla etkili olan sarı-kırmızılı ekip, Doğukan Ulu'nun smacıyla seti 25-20 kazandı.

Mücadelenin 3. setinde iki takım farklı kadroyla sahada yer aldı. Karşılıklı sayıların alındığı bu setin teknik molasında sarı-kırmızılı ekip, 12-11 üstünlük sağladı. Basit hatalar yapan Beşiktaş karşısında Ufuk Minici'nin ataklarıyla etkili olan Galatasaray HDI Sigorta, seti 25-20 ve karşılaşmayı da 3-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Galatasaray HDI Sigorta: 3 - Beşiktaş: 0