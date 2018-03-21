GALATASARAY: 2 - IGOR GORGONZOLA: 3

SALON: Burhan Felek

HAKEMLER: Vlastimil Kovar (Çekya), Lauretu Stoica (Romanya)

GALATASARAY: Jack, Gamze Alikaya, Kosheleva, Ruseva, Neslihan Demir Güler, Rabadzhieva (Gizem Karadayı, Nursevil Aydınlar, Aslı Kalaç, İlkin Aydın, Seda Aslanyürek, Cansu Çetin)

IGOR GORGONZOLA: Piccinini, Gibbemeyer, Skorupa, Plak, Chirichella, Egonu (Sansonna, Zannoni, Vasilantonaki, Enroght)

SETLER: 21-25, 25-7, 25-16, 21-25,10-15

SÜRE: 123 dakika (29, 25, 24, 31, 14)

Maça İtalyan takımı iyi başladı. Teknik molaları 8-7 ve 16-13 önde geçene Igor Gorgonzola, seti de 25-21 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci sette büyük bir üstünlük kuran Galatasaray, teknik molaları 8-0 ve 16-3 gibi farklı skorlarla önde bitirdi. Neslihan'ın smaç servisleriyle etkili olmaya devam eden sarı-kırmızılılar, ikinci seti 25-7 kazanarak maçta durumu 1-1'e getirdi.

Üçüncü sette taktik servis atarak rakibini oyundan düşüren Galatasaray, teknik molaları 8-5 ve 16-12 önde tamamladı. Galatasaray, Jack ve Rabadzhieva'nın sayılarıyla seti 25-16 kazanarak maçta 2-1 öne geçti.

Dördüncü sette üstünlüğü ele geçiren İtalya ekibi, teknik molaları 8-5 ve 16-14 önde kapatırken, seti de 25-21 kazandı ve maçta 2-2'lik eşitliği yakaladı.

Tie-break setinde çok basit hatalar yapan Galatasaray'ı oyundan düşüren Igor Gorgonzola, seti 15-10, maçı da 3-2 kazanarak avantaj yakaladı.

Bu karşılaşmanın rövanşı, 5 Nisan Perşembe günü İtalya'da oynanacak. Galatasaray maçı 3-0 ya da 3-1 kazanırsa tur atlayacak. Sarı-kırmızılılar maçı 3-2 alırsa, üst tura çıkan takımı altın set belirleyecek. Galatasaray, maçı kaybetmesi durumunda ise elenecek.