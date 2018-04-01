Galatasaray'ın önümüzdeki seçiminde aday olacağını açıklayan Ali Fatinoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden Mali Genel Kurul ile ilgili açıklamalarına devam etti.
Dün gerçekleştirilen 2018 yılı Mali Genel Kurulu'nda uzun bir konuşma yapan Fatinoğlu, yazılı açıklamasında, "2017 yılı mali kongremizi yaptık. Genel kuruldaki konuşmam uzun sürdü. Mali hesapları net ve açık olarak sundum. Mali kongrede açıkladığım, borçların büyüklüğü ve ödediğimiz faiz oranının büyüklüğü çok yüksek ve can acıtıyor. 2017'de Galatasarayımızın aldığı borca ödediği bedel, 192.000.000 TL. Kimsenin umurunda değil. Bu parayla 4 dünya starı getirirdik. Galatasarayımızın 2017 yılı zararı 427.000.000 TL. Bu para uçtu gitti. Bu uçan parayı transfere harcasaydık, hedeflediğimiz Şampiyonlar Ligi'nde belki de finaldeydik" dedi.
"ÖZBEK'İN YAPTIĞI HAREKET ÇOK AYIP, KINIYORUM"
Genel kurulun aldığı karara saygı gösterdiğini ve Özbek'i tebrik ettiğini belirten Fatinoğlu, "Genel kurulun aldığı karara saygı göstererek nezaket gereği Sayın Özbek'i tebrik edip ayrıldım. Kürsüye çıkıp yumruk göstermiş. Galatasarayımın başkanlığını yapmış birisi böyle davranamaz, çok ayıptır. Kınıyorum.
Mustafa Cengiz paradan anlamadığını söyledi. Bu Galatasarayımız için çok büyük bir sorun. Ben de yetersiz olduklarını bildiğimden, Başkanlığa gelirsem yapacağım her hamleyi şimdiden hazırladık. Amerika merkezli sermaye piyasası kuruluna bağlı, yani halka açık şirketlere kredi veren büyük fonlarla görüşüp Galatasarayımın borcu için ucuz para bulmuştum. Bilgiyi kürsüden verdim. Ben Galatasaraylıyım. 6 yıl vadeli Euro'yu % 4 ile buldum. Kuvvetli bir pazarlıkla % 3,75'e indirebileceğiz. Aldığım teklifin bilgisini verdim. Şu an Euro'yu 7,50 faiz ile yıllık alıyorlar. Galatasaray 2017'de 192 milyon TL faiz ödedi. 2018 borcu 1.060.000.000 TL. %26,51 faiz oranıyla TL alıyor. Piyasanın nerdeyse iki katı. Galatasaray'ın 2018'de ödeyeceği 281.000.000 TL'nin faizi, en azından 140.000.000 TL'ye indireceğim. Futbola 2 dünya yıldızının transferini bu parayla gerçekleştirebileceğiz" açıklamasında bulundu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.