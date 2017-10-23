Galatasaray'ın derbi kazancı: 8 milyon lira

Galatasaray derbi sayesinde 8 milyon TL'yi kasasına koydu.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre dün Fenerbahçe derbisini tamamen dolu tribünler önünde oynayan Galatasaray, derbiyi kazanamadı ama yaklaşık 8 milyon liralık bir geliri kasasına koymayı başardı.

Localar ve VIP dahil tüm biletler bu maç için satışa çıktı ve hepsi tamamen doldu. Galatasaray Store'da ise bu sezonun en yüksek karı elde edildi ve XL beden forma kalmadı. Store gelirlerinden ise 2 milyon lira kasaya girdi oldu. Kasa sayısı dün 22'den 35'e çıkarıldı. Korsan satışı engellemek adına stadın birçok noktasına GS Store standları kuruldu.

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