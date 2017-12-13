Galatasaray'ın Aralık Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu Özhan Canaydın Toplantı Salonu'nda, Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar'ın konuşmasıyla başladı. Toplantıda geçtiğimiz ay vefat eden kulüp üyeleri için saygı duruşunun ardından gündem okundu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, toplantıda bir konuşma gerçekleştirdi:

"Ben Özhan ağabeyi 15 yıl önce tanıdım. Başkanlığı süresinde elimden ne geliyorsa yaptım. Hayatı pahasına Galatasaray için yaptıklarına binaen, bu salon, bu stat Galatasaray yaşadıkça Özhan ağabey ile anılacak."

"Florya'dan taşınmayı öngörmüştük. Florya'daki arazi çok değerli, kulübe destek vermesi için bu projeyi onaylamıştık. Futbolun geldiği noktada daha uygun, bir bölgeye geçmek zaruretti. Stada çok yakın olan Kemerburgaz’daki aşağı yukarı 140 dönümlük arsanın Galatasaray Spor Kulübü’ne kazandırılması için çalışma içindeydik. Bu çalışmalar dün itibarıyla tamamlandı. Dün sayın Başbakan ile bir araya geldim, Başbakan'ın da onayını aldım. Kemerburgaz Tesisleri hayırlı olsun."

"Epey bir zamandır Galatasaray’a bir müze kazandırılması ile ilgili irade vardı. Bu dönemde dünyadaki eşdeğerleriyle yarışabilecek bir müze sahibi olmayı çok önemsedik. Ocak ayında açılış yapacağız. Tarihin yaşaması lazım. Stat turu, soyunma odalarını ziyaret ve alışveriş imkanı olacak. Belki en pahalı proje değil ama Galatasaray'ın tüm sevenleri bir araya geldi. Katkı verenlere çok teşekkür ediyorum. Acaba bu toplantılarda 3 lirayı 5 lirayı konuşurken büyük resmi kaçırıyor muyuz? 100 sene evvel değerli kurucumuz Ali Sami Yen, Galatasaraylılığı tarif etmiş. Bugün biz neredeyiz Galatasaraylı olarak?

Geçen hafta burada bir maç oynadık. ilk yarı kötüydük, ikinci yarı galip geldik. Bunun sevincini yaşamak varken, protesto edildik. Benim bulunduğum mekana bir sürü şey atıldı. Bir arkadaşımın kafası yarıldı. Değerli Galatasaraylılar bize ne oluyor Allah aşkına?

GÜNDEM

Gündemde şu maddeler bulunuyor:

1- Geçen aya ait toplantı tutanaklarının takdimi ve oya sunulması,

2- Divan Başkanlığı'na gelen evrakın okunması,

3- Eylül 2017'de düzenlenen 23 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonasında Dünya Şampiyonu olan U23 Kadın Voleybol takımında yer alan kulübün antrenör ve sporcularına Divan Başarı Beratı verilmesi,

4- Tüzüğün 87/14 maddesi uyarınca Kulüp ve bağlı ortaklıklarının 30 Eylül 2017 sonu itibarıyla, o döneme ait kesin olmayan hesap özeti ve özet yönetsel, sportif faaliyet raporlarının Divan Kurulu'nun görüşüne sunulması,

5- Tüzüğün 96/8 maddesi uyarınca Denetim Kurulu tarafından, 30 Eylül 2017 sonu itibariyle gündemin 4.maddesinde açıklanan kesin olmayan hesap vaziyeti ile yönetsel ve sportif faaliyet raporları hakkındaki yazılı görüşlerinin Divan Kurulu'na sunulması ve olası soruların yanıtlanması,

6- Gündemin 4. ve 5. maddesinde ele alınan raporlarla ilgili genel görüşme,

7- Güncel konularla ilgili üyelerin teklif, tavsiye ve eleştirilerinin görüşülmesi.