9 | 14

SAAT 21.55

- Hocam 2 yıl önce kısmet olmadı ama şimdi olacak inşallah. Ben çok heyecanlıyım. Galatasaray'ın size ihtiyacı var.

- Galatasaray'ın bana ihtiyacı varsa konu kapanmıştır. Hiçbir talebim yok. Para işini de size bırakıyorum. Süre konusuna da siz karar verin. 20 Ocak'ta genel kurul var. İster 20 Ocak'a kadar, isterseniz sezon sonuna kadar. Karar sizin.