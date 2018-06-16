UEFA’nın Finansal Fair Play yaptırımları doğrultusunda transfer yaparken bonservis bedeli ödemekten kaçınan Galatasaray, kiralık ve kontratı elinde olan oyunculara yöneldi.
Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Başkan Mustafa Cengiz’in menajerlere ‘Bize kiralık futbolcu getirebilirler’ sözlerinden sonra kulübe pek çok isim önerildi. İşte gündemdeki futbolcular:
KURT ZOUMA: Chelsea, geçen sezon Stoke City’ye kiraladığı 24 yaşında, 1.90 boyundaki Fransız stoperi yeniden kiralamayı düşünüyor. Kiralama ücretinin düşürülmesine çalışılıyor. Çok yönlü Kurt Zouma ihtiyaç halinde sağ bek ve ön libero da oynayabiliyor.
NDİAYE: Fatih Terim, devre arasında 16 milyon Euro’ya Stoke City’ye satılan Ndiaye’yi yeniden kadroda görmek istiyor. Ancak Ada ekibi, küme düşse de şu an için kiralamaya yanaşmıyor.
İMBULA: Cimbom, Ndiaye olmazsa yine Stoke City’den İmbula’yı istiyor. İngiliz ekibi, geçen yıl Toulouse’a kiraladığı Giannelli İmbula’yı kiralamaya sıcak bakıyor.
EMRE MOR: Kanada takviye talep eden Fatih Terim, ilk kez Milli Takım’a aldığı Emre Mor için bastırıyor. Celta Vigo’dan ayrılmak istiyen Emr de G.Saray’a gelmek istiyor. Bu transfer için Emre kulübünü iknaya çalışıyor.
BRUMA: Terim, Rodrigues’in iyi bir rakama satılması halinde Leipzig’de gözden düşen Bruma’yı kiralık olarak alınabileceğini yönetime iletti. İmparator, Rodrigues satılmasa bile cazip bir rakam olursa Bruma’nın kiralanmasını istiyor.
AHMED MUSA: Aslan, Gomis Çin’e satılırsa iki, kalırsa da bir golcü alacak. Bu sezon CSKA Moskova’da kiralık oynayan Leicester Cityli Ahmed Musa gündemdeki yerini koruyor. Nijeryalı forvet için İngilizler’le dirsek teması sürüyor.
DOUMBİA: Cimbom’un forvet olarak düşündüğü Ahmed Musa dışındaki alternatifi Sporting Lizbon’da top koşturan Seydou Doumbia... 31 yaşındaki Fildişili, Sporting’de yedek kalmaya başladı.
DENAYER VE NAGATOMO SATILIK
Kemer sıkan Sarı-Kırmızılılar’ın, Nagatomo ve Denayer’i yeniden kiralama düşüncesi kulüplerine takıldı.
G.Saray gibi mali konularda UEFA’yla sıkıntısı olan İnter, bir yıllık sözleşmesi kalan Japon oyuncuyu satıp para kazanmak istiyor.
Başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak, rakamı 2 milyon Euro’ya düşürüp işi bitirmeye çalışıyor.
Manchester City de Jason Denayer’i kiralamayı değil, satmayı düşündüklerini iletti.
İngilizler kapıyı yüksek rakamlardan açıyor. Bu yüzden kiralık olmadığı takdirde Denayer’den umut kesilecek.
DONK: BENİM AÇIMDAN SORUN YOK
Sözleşmesi sona eren Ryan Donk, Galatasaraylı yöneticilerle görüştüğünü, anlaşmaya son şeklin verilmesini beklediğini söyledi.
Tatile çıkan Hollandalı oyuncu, henüz imza atmamasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Ben kalmak istediğimi yönetime ilettim. Bana daha önce UEFA’yla yapılacak anlaşma sonrası karara bağlama sözü verilmişti. Rakamsal konularda son görüşmeler yapılıyor.
Benim açımdan hiçbir sorun yok. Benim açımdan inişleri, çıkışları olan çok garip bir sezondu. Galatasaray’da kalmak, Şampiyonlar Ligi’nde oynamak istiyorum.
Terim beni, ben onu anladım. Verdiği şansı iyi kullandım. Bir oyuncu için güven çok önemlidir. Bunu bana verdi. Ben de onu mahcup etmediğimi düşünüyorum. Kendisine çok teşekkür ediyorum."
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