Milliyet'te yer alan habere göre; Galatasaray Medya ve İletişim Direktörü İskender Baydar istifa etti. Baydar, "Başkan Dursun Özbek'le görüşerek aldığım kişisel bir karar bu. Bir süredir düşündüğüm bir şeydi. Özbek, 'Emin misin?' diye sordu ancak kararımın olduğunu ilettim." ifadelerini kullandı.

İskender Baydar, kişisel Twitter hesabından belirttiği görüşler nedeniyle bir süredir gündemdeydi. Baydar, Avrupa'da transfer döneminin son gününde Galatasaray'ın resmi Twitter hesabından atılan yeşil sahanın sol tarafına güneş vuran Türk Telekom Stadı tweet'ten Kwadwo Asamoah transferinin yatması sonrasında sorumlu tutulmuş ve birçok sarı-kırmızılı taraftarın tepkisini çekmişti.

— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 31, 2017

Baydar son olarak, "Bence Aykut Kocaman'a gereken sabır gösterilirse ligin ikinci yarısında 17'de 17 yapabilir, bunu yapabileceğini geçmişte kanıtladı." şeklinde bir Tweet atmış ve tekrar gündeme oturmuştu. Bu paylaşım, sarı-kırmızılı camia içerisinde de tartışma yaratmış ve Başkan Dursun Özbek'e şikayet edenler olmuştu.

Baydar yine kişisel hesabından bu konuyla ilgili olarak "Çok öfkeliyim.. Bir Galatasaray Spor Kulübü üyesi bu tweetten rahatsız olup beni yönetime şikayet ediyorsa burada durmamın bir anlamı yok." ifadelerini kullanmıştı.

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